Marga Melià: «Olvidarse de los mayores es inhumano, feo e irresponsable»

La cineasta Marga Melià firma un documental, Cien libros juntas, dedicado a cómo el ejercicio individual de la lectura y la reflexión puede conducir a un profundo sentimiento de pertenencia al grupo y conexión con la vida. Rodado principalmente en Lluc y también en algunas librerías de Palma, como Rata Corner y La Salina, está previsto que se estrene el próximo verano. «El deseo es que primero entre en el circuito de festivales y luego en televisiones y plataformas», comenta la directora y guionista mallorquina, que sigue trabajando en el que será su segundo largometraje, Adéu Bruna.

Este nuevo documental de Melià, que ya se probó con este lenguaje cinematográfico en Un solitario baile con el miedo (2014), centrado en Cristóbal Serra, tiene como protagonistas a Celia, Mabel, Asun, Evelyne y Patricia. Cinco mujeres jubiladas que deciden pasar juntas un fin de semana en la hospedería de Lluc para celebrar los 10 años del nacimiento de su club de lectura, impulsado en su momento por la propia Melià. Allí harán una valoración sobre lo que sus encuentros les han aportado y debatirán, como es su costumbre, sobre lo divino y lo humano mientras se hacen compañía. Una oda a la lectura, a la amistad y a un colectivo injustamente olvidado, el de los mayores.

Marga Melià, cineasta mallorquina / .

Un ejemplo a seguir

«El hecho de haber pasado tanto tiempo con ellas durante estos diez años me ha dado como un modelo para afrontar esta etapa que a mí siempre me ha dado miedo, la vejez. Esa etapa de la vida en la que si te has jubilado parece que ya no tienes tu lugar en la sociedad o algo así. En cambio ellas siempre se lo han tomado como un reto, más que como un problema. Siguen teniendo igual de curiosidad o más que antes. Tienen muchas ganas de aprender, de vivir, de disfrutar cada momento. Para mí son un ejemplo a seguir. He aprendido mucho de ellas», confiesa la cineasta.

«Aunque las personas mayores están cada vez más marginadas en nuestra sociedad, es muchísimo lo que todavía pueden aportar y enseñarnos. Olvidarse de los mayores es estúpido, inhumano, irresponsable y feo», defiende.

Marga Melià y su equipo de rodaje en Lluc / .

Una oda a la lectura

Durante hora y media, el espectador podrá reflexionar con las protagonistas sobre experiencias universales a las que tarde o temprano tendremos que enfrentarnos, como «las ilusiones, los problemas, los achaques, si existe o no el edadismo, la maternidad, el amor y el desamor, los tabús, los sueños frustrados, y también la muerte», subraya. Temas que surgirán a raíz del repaso de algunos de los libros que más les han impactado a lo largo de estos años de lectura compartida, porque la lectura, recuerda Melià, «siempre enriquece nuestras vidas».