Sebastià Alzamora: «En el siglo XIX se desarrollan los temas que aún hoy se están discutiendo ideológicamente»

Sebastià Alzamora (Llucmajor, 1972) se despide, de momento, de las novelas sobre personajes y hechos históricos con El Federal (Proa), basada en la revuelta popular de 1869 en la Bisbal de l’Empordà con la que se pretendía derrocar la monarquía absoluta en España e instaurar una república federalista. En ella, el autor toca temas totalmente actuales, como el enfrentamiento entre Cataluña y España, las reivindicaciones feministas y la amnistía, que se le aplicó a uno de los líderes de esa insurrección, Pere Caimó.

La historia le llegó a través de del empresario Joaquim Coello Brufau, descendiente directo de Caimó. Los hechos son conocidos como el Foc de la Bisbal, cuando se sublevaron 3.000 hombres contra las tropas del gobernador civil de Girona, Romualdo Crespo, y las mujeres revolucionarias como Isabel Vilà, la primera sindicalista catalana, Isabel Batalla, esposa de Caimó, o Anna Rocas se pusieron al frente de un hospital de campaña. Lo que debería haber sido un alzamiento general contra la monarquía en España quedó tan solo en esa revolución en l’Empordà. «Es un combate muy primario, pero muy genuino. Realmente están luchando por unas ideas que son las que hacen progresar o retroceder a la Humanidad. La historia siempre se mueve entre los que quieren ir adelante, los idealistas, y los reaccionarios que estiran hacia atrás», explica Alzamora sobre lo que relata en El Federal.

Sebastià Alzamora inicia ahora la promoción de su última novela. / MANU MIELNIEZUK

Los personajes reales le parecieron «fascinantes», pero sobre todo vio que esa historia era «un espejo» de la actualidad. «El siglo XIX es el siglo en el que se desarrollan los temas que aún hoy se están discutiendo ideológicamente. Hay colonialismo, feminismo, sindicalismo, obrerismo, la educación de las clases populares y, sobre todo, lo que hay es un paralelismo muy claro de los dos conflictos que aún vivimos, el conflicto de Catalunya y España, y el conflicto de las dos Españas, como dijo Machado, la España progresista y la España reaccionaria, y Catalunya y su entendimiento, o no, con España. Es realmente chocante ver hasta qué punto hay elementos que se repiten e incluso acaban con una amnistía, no demasiado querida ni por los detractores ni por los beneficiarios de la propia amnistía», reflexiona Alzamora sobre esa época.

El escritor afirma que en esos 155 años que han pasado desde ese alzamiento, «en lo que es la construcción del Estado español, en la aceptación de la diversidad interna y el conflicto que mantienen el Estado español y Catalunya, no hemos avanzado en absoluto. Hemos llegado a soluciones menos autoritarias, más democráticas, pero aún no satisfactorias o resolutivas».

También observa que «hay un paralelismo obvio entre estos federalistas del siglo XIX y los independentistas del XXI. El conflicto es el mismo, el de Catalunya y España, y cómo encajar las dos cosas o no encajarlas».

Leal con los personajes

Para documentarse sobre el Foc de la Bisbal, el escritor ha consultado los documentos que custodia el archivo municipal de Sant Feliu de Guíxols y ha recurrido a la biografía sobre Pere Caimó escrita por Àngel Jiménez y Josep Clara. Pero también se ha empapado sobre la época leyendo, entre otras cosas, los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, quien tiene un ‘cameo’ en El Federal.

Con esta novela, la intención de Alzamora no ha sido realizar un retrato de Pere Caimó, de Isabel Vilà o de Romualdo Crespo, sino ‘literaturizarlos’. «No estoy haciendo una semblanza histórica. No sé cómo hablaban, cómo se relacionaban entre ellos, no sé exactamente cómo podían reaccionar en una situación u otra, todo esto lo invento, pero intento que el personaje literario no desmienta o traicione lo que fue el personaje histórico», señala el autor.

«Pere Caimó es un personaje honesto, consecuente con unas ideas y las lleva hasta donde cree que debe llegar. Isabel Vilà e Isabel Batalla son idealistas que, desde el punto de vista de las mujeres ven más allá y ven hacia el futuro», ahonda sobre los protagonistas.

Influencia cinematográfica

En opinión de Alzamora, todos los personajes, incluso el ‘malo’ Romualdo Crespo, dan para escribir un libro de cientos de páginas, así que en El Federal ha tenido que hacer un ejercicio de condensación. «Mi pretensión era contar una narración muy pura, quería parecerse a una película antigua, estas películas de John Ford o Kurosawa o de Sidney Lumet que van al grano y que todo está muy bien contado. Ves una de estas películas y es como ir a la escuela, la escuela de contar historias. Y de alguna manera, para mí, era una ocasión de cerrar una línea, por lo menos de momento y por bastante tiempo, de novelas mías, que no las llamaré históricas, pero sí que se basan en hechos y personajes que han existido», añade el autor, quien coloca en esa categoría a Reis del món, Miracle a Llucmajor, Crim de sang y Dos amics de 20 anys.

Mientras está a la espera de cómo se llevará a cabo la adaptación de otra de sus obras, Ràbia, al cine, a cargo del cineasta Antoni Aloy, Alzamora ha asistido al estreno de Reyes del mundo en el Teatro de la Abadía en Madrid y ya ha comenzado a preparar la que será su siguiente novela. Será una historia de ficción, situada en un lugar y con personajes que a los lectores le sonarán, y la situará en un tiempo reciente, desde los 70-80 hasta la actualidad. «Reconocerán una época, unos espacios y una manera de hacer», avanza.