Sebastià Alzamora: «La vida cultural de Mallorca es interesante, es tierra de artistas y delincuentes»

Sebastià Alzamora (Llucmajor,1972) está viviendo un buen momento profesional, incluso el mejor de su carrera, admite. Su última novela, Ràbia (Edicions Proa), acaba de recibir el Premi Òmnium y será llevada al cine por Antoni Aloy. Además, el 17 de marzo se estrenará en el Teatre Principal de Palma la adaptación de su anterior obra, Reis del món, texto a cargo de Josep Maria Miró y dirigida por José Martret. Y mientras, prepara el lanzamiento de un libro de relatos y un poemario, para otoño. La siguiente novela llegará en 2024.

¿Es el mejor momento profesional que ha vivido?

Sí, este sí es un momento especialmente bueno. Todo está saliendo bien y es un momento para disfrutarlo, pero no para dormirse. La escritura es un oficio de aprendizaje constante y además no puedes pararte. Y sobre todo lo que no puedes hacer, o si lo haces estás perdido, es decir «ahora ya sé cómo funciona». Seguro que no. Lo que compensa, y a la vez es excitante, es que constatas que has aprendido alguna cosa en relación a lo que hacías años atrás, pero te queda todo por aprender aún, es como si estuvieras en el inicio. A mí no me agobia ni me frustra, lo encuentro estimulante.

Tenía sus dudas cuando escribió ‘Ràbia’, de si gustaría...

Sí, si tendría lectores... Hace años que persiste esta efervescencia de buena literatura en catalán, hay libros con historias buenísimas, muy bien escritos y puede que a mucha gente, a partir de la sinopsis, le pareciera poca cosa: un hombre con un perro, que vive en un sitio y le matan al perro.

Y habrá película...

El proyecto es una película de Antoni Aloy, que viene de antes de estos reconocimientos. Al cabo de muy poco de publicar la novela, Aloy me llamó porque la había leído y quería hacer una película y para mí es una ilusión enorme.

¿De qué manera se ha implicado? ¿Ha ayudado a adaptar la obra?

No, como tenemos amistad, Toni me ha mostrado el guion, que me gusta mucho, pero yo no participo en él. Yo cedí los derechos y me gusta mucho que otros hagan lecturas y adaptaciones de mis libros, porque se atreven y se les ocurren salidas, soluciones e ideas que a mí no se me pasarían por la cabeza, porque la tendencia que tienes tú, como autor de los libros, es conservadora. La gracia es que entre alguien, lo desmonte y lo vuelva a montar según las necesidades de otro lenguaje. Porque una adaptación no deja de ser una traducción, del lenguaje literario al cinematográfico. O en el caso de Reis del món, con Josep Maria Miró, al lenguaje teatral.

¿Y con ‘Reis del món’, ha colaborado en la adaptación?

Lo mismo. Josep Maria Miró ha hecho la adaptación y ha tenido la amabilidad de dejármela leer y estoy entusiasmado. Me sorprendí porque es Reis del Món y otra cosa al mismo tiempo, es muy fiel y, a la vez, es una creación nueva y con toda la potencia del teatro de Josep Maria Miró.

Dirigida por José Martret...

Martret ya dirigió una adaptación de una novela mía, La malcontenta, con Agnès Llobet, que me pareció excepcional. La adaptación era de Rafel Gallego, del mismo Martret y de Llobet. Acertaron cortando y cosiendo, quitando todo lo que no era necesario para la obra teatral y yendo a buscar el origen de lo que les interesaba, y convertirlo en un monólogo.

Con todo lo que le está pasando ¿Puede seguir trabajando en otros proyectos?

Sí, en pocas semanas sale un libro de relatos, que han sido publicados a lo largo del tiempo, pero los he reunido en un pequeño volumen, hay diez y lo publica Ensiola. Los he revisado y, en algún caso, reescrito, es material seminuevo.

¿Y de poesía?

Estoy trabajando en un libro que espero que pueda salir por otoño. Y también hay una novela en proyecto, ya en 2024.

¿Esa novela transcurrirá en Mallorca?

No, cambiamos de escenario y época. Está situada en l’Empordà en el siglo XIX. Es una novela mitad histórica, mitad de aventuras.

A diferencia de ‘Ràbia’, que era personal, habrá tenido que documentarse para esta...

Sí, esta vuelve a tener un punto de partida histórico y es un proyecto que ya venía pensando antes de Ràbia, mientras la escribía ya había parecido. Lo que pasa es que después de Ràbia me he quedado con ganas de escribir más sobre nuestro tiempo. Así que este proyecto lo haré, El federal, de momento se titula así, pero después sí tengo ganas de escribir más sobre el siglo XXI.

¿ Y el poemario?

Son dos poemas largos. Uno tiene que ver con la memoria personal y otro con la memoria colectiva. Uno lo comencé a escribir a partir de un recuerdo de cuando yo era niño con mi madre y se ha complicado, porque por el camino, desde que lo comencé a escribir, mi madre murió. Y el otro tiene que ver con un hecho conocido, que es la prisión de Can Mir y que sobre el solar esté la sala Augusta. Es la idea de que vamos al cine sobre el lugar donde se cometió toda aquella infamia.

¿Se encuentra más cómodo escribiendo prosa o poesía?

Cómodo no me encuentro en ningún sitio y comienzo a pensar que esa es la gracia, es lo que comentaba antes, que no lo des por controlado y aprendido porque no... La aspiración es que seas un poco mejor cada vez y eso exige que no estés del todo cómodo.

Y en los círculos culturales de Mallorca, ¿se siente bien?

La vida cultural de Mallorca es interesante, Mallorca es tierra de artistas y delincuentes. Y por el lado de los artistas, somos afortunados, hay gente muy interesante en muchas cosas a la vez. Evidentemente, nos falta industria cultural, los creadores de aquí muchas veces tienen que irse fuera para poder canalizar lo que hacen. Pero desde el punto de vista creativo, hay vida, hay efervescencia, vitalidad...

¿Somos afortunados también en delincuentes?

También, vamos sobrados, lo que pasa es que la efervescencia de estos, al revés que la de los artistas, va en perjuicio de la comunidad. Su vitalidad pasa por perjudicar al conjunto de la sociedad. Delincuentes es una manera de hablar: espabilados, aprovechados, vividores, charlatanes... Creo que las Islas van asociadas a una idea de tierra sin ley. Se hacen rankings de ciudades que atraen talento y nosotros atraemos talento, pero también mal talento. Y otros que son cultivados aquí. Es una lástima, la sensación de que aquí existe la idea de que «el último que cierre la puerta».

En pocos meses habrá elecciones, ¿cómo lo ve?

Con expectativa. Me parece que si gana una combinación de PP y Vox sería un retroceso espantoso en todos los aspectos. Con esto no quiero decir que el Govern actual de izquierdas lo esté haciendo todo bien, pero creo que daríamos un salto atrás muy significativo. Y muchas veces no lo acabamos de valorar. Alguien puede decir que debe haber alternancia en el poder, y sí, la democracia se basa en esto, pero también en no dar espacios de poder a la extrema derecha, eso es fundamental. Y un gobierno que dé cabida a la extrema derecha es una pésima noticia, incluso para quienes les votan.