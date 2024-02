Iberia Festival trae a Mallorca a Tarque & La Asociación Del Riff, El Drogas y Los Zigarros

Tarque & La Asociación Del Riff, El Drogas y Los Zigarros son las primeras confirmaciones del Iberia Festival en Mallorca que se celebrará el 13 de septiembre en Trui Son Fusteret. Además de estos artistas, el concierto contará con Hombre Lobo Internacional como artista invitado. Las entradas se podrán comprar a partir del lunes 5 de marzo en https://sonfusteret.com.

Iberia Festival llega a su decimosegunda edición como referente de eventos musicales con grandes nombres del pop y rock español. Para la cita con el público mallorquín ha confirmado las actuaciones de Tarque & La Asociación Del Riff, El Drogas, Los Zigarros y Hombre Lobo Internacional.

Cartel de Iberia Festival Mallorca. / IFM

Carlos Tarque, vocalista de M Clan, lidera Tarque & La Asociación Del Riff, que este año están realizando una gira por territorio español. Tras publicar un primer disco, Tarque, ahora presentan Volumen 2. La formación promete una colección de grandes canciones desarrolladas por una gran banda y con la mejor voz posible.

El Drogas tampoco necesita presentación. El alma mater de bandas como Barricada, La Venganza de la Abuela o Txarrena sumamás de 35 trabajos discográficos, más de 2.000 actuaciones y más de un centenar de colaboraciones con otros artistas. Enrique Villarreal también es escritor y su último proyecto ha sido un libro-disco que incluye El largo sueño de una polilla, un nuevo disco en versión CD, y un libro de poemas, 189 escritos con una mano enferma.

Los Zigarros están de vuelta presentando su nuevo disco Acantilados, su quinto álbum, bajo la producción de Leiva. La banda valenciana presentará su arrollador directo en los conciertos de la Gira Acantilados, ampliando las fronteras de su sonido sin perder la esencia del R'n'R que les identifica.

Hombre Lobo Internacional cuenta con sobrada experiencia en festivales. Su último disco es No Brain Rock and Roll, con “15 canciones de Rock and Roll salvaje y primitivo”, pero en su carrera merece un lugar destacado Live at Dracula’s House, que grabó en el Castillo de Drácula.