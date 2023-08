La banda sonora de toda una generación, la que se desató con el mejor rock y pop estatal al ritmo que marcaron referentes que hoy siguen vigentes, Loquillo, Ilegales y La Granja, promete reventar Son Fusteret este viernes con motivo del X aniversario del Iberia Festival, de gira por distintas ciudades españolas. Rebeldes, peligrosos e inconformistas, tres adjetivos que sirven para definir a los integrantes de una tríada que cautiva a rockeros, punkis y demás tribus urbanitas.

Canciones sin fecha de caducidad

Imposible no rendirse y no dejar de moverse con canciones como Rock and Roll Star, Tiempos nuevos, tiempos salvajes o Los chicos quieren diversión, tres himnos que a buen seguro se escucharán en Palma. Qué difícil debe ser elegir el repertorio para los protagonistas, o qué fácil, porque en todos los casos poseen una colección de temas brillantes, punzantes y sin fecha de caducidad.

Ya podrán surgir nuevas estrellas musicales, aparecer nuevos estilos e irrumpir modas que lo devoran todo, y ahí seguirán estos tres iconos, a lo suyo, entregados a un público que enloquece con sus acordes, su actitud y un legado sonoro que no deja de crecer.