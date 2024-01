Angy comenzó su carrera musical con apenas 16 años, tras aparecer en la primera edición de Factor X, y desde entonces ha combinado su discografía con la actuación. Ahora, tras varios años sin sacar música, se ha decidido a participar en el Benidorm Fest con 'Sé Quién Soy': "Quiero lanzarme, demostrarme a mí misma que los miedos no me tienen que seguir bloqueando, dar un paso al frente".

"La palabra miedo está muy presente en mi vida, con muchas cosas más pequeñas y es que no quería más, no quiero que me paralice más", ha señalado la artista. "No quiero que no me haga avanzar, que me deje en este sitio. A veces no está mal estar en un sitio más tranquilo, pero también me digo: ¿Por qué no puedo arriesgarme a hacer algo diferente? ¿Por qué este miedo no me deja?", se preguntaba.

Y dicho y hecho: "Vamos a aprovechar que puedes hacerlo, que tienes esta posibilidad que te han dado, y vamos para adelante". Dos meses después de que la anunciaran, señala que cada vez tiene "más claro" tanto la puesta en escena como lo que quiere transmitir sobre el escenario de Benidorm.

"Allí entraran todos los miedos también, o no, y de repente me voy a sorprender a mí misma al verme allí y pensar 'Estoy aquí, lo he conseguido, estoy haciendo lo que me gusta'", imagina. Y es que, como dice su canción: "Se abre el telón, toca salir, intento no pensar si soy valiente, ¿Me escucharán, me entenderán? No sé si ser real es suficiente".

Esencia pop rock

En este 'Sé quién soy', Angy recupera la esencia del pop rock con el que se dio a conocer a mitad de los años 2000: "Podría haber hecho algo más innovador, más moderno, sí, me lo planteé, lo intenté, pero luego vi que no, que lo que yo tenía que hacer era esto".

"También es bonito haber seguido por esa línea, podría haber avanzado y he avanzado en muchas cosas, pero al final es que me di a conocer así. De repente, después de tantos años fuera de la música, esa nostalgia y que la gente que me ha seguido y me tiene cariño me diga 'Qué guay que hayas venido con algo así, porque me trae muchos recuerdos'", cuenta.

En los últimos años está recuperándose la estética de los años 2000, aunque todavía no parece que la cultura emo con la que Angy se dio a conocer esté en tendencia otra vez. ¿Y si volviera? "Sería fuerte, madre mía", comenta. "Lo pasado, pasado está, pero es bonito que quede esa referencia y que la gente se acuerde de ti de esa manera".

Eso sí, el flequillo de lado y el rosa y negro lo descarta: "No, no, yo ahora mismo ya pasé por eso y era otra era. De hecho, ya ni veo emos, no sé si quedan algunos por ahí".

"A ver si van a pensar que es tongo"

La canción de Angy para el Benidorm Fest (y en su caso, para Eurovisión) tiene un equipo sueco detrás. Uno de ellos, Thomas G:son es el autor de incontables canciones eurovisivas entre las que se encuentran las dos con las que ha ganado Loreen el festival --'Euphoria' y 'Tattoo'--, 'Quédate Conmigo' de Pastora Soler (2012) y 'Amanecer' de Edurne (2015). Dino Medanhodzic y Henrik Lundberg completan el equipo de productores.

"Claro, al ser ellos suecos y ser Eurovisión en Suecia (en Malmö), a veces creo que se van a pensar que es tongo si voy", bromea. Preguntada sobre si se ve sobre el escenario del Malmö Arena, cuenta: "Claro que me he visualizado, como todos, y por una parte claro que me encantaría, pero ya estoy muy contenta con estar en el Benidorm Fest con esta canción y lo que vamos a hacer en la puesta en escena".

Y añade: "Si me toca ir, es porque los eurofans son sabios y así lo han elegido, e intentaré no defraudarles, pero que elijan ellos de verdad con lo que creen que puede funcionar, aunque luego nunca se sabe. Pero si hay que ir, yo feliz, me encantaría".

Miedo al fracaso

Pese a que no ha desvelado detalles de su puesta en escena, al ser preguntada sobre si habrá elementos especiales al final de la actuación, cuando hace una nota alta acompañada de un solo de guitarra, ha comentado que "a veces no hace falta más".

De hecho, sobre la puesta en escena, señala: "Lo que intento es que, en vez de ser una cosa que me agobie, que los agobios siempre van a estar, porque siempre quieres que salga todo bien, pero en vez de ser un agobio de 'ay, esto tiene que estar perfecto y esto no ha salido bien, entonces, madre mía, va a salir todo mal', estoy desde un lado de decir 'no, no, yo voy a disfrutar, vamos a ponerle solución al problema que haya'".

"Sino no lo iba a disfrutar, ni mi ansiedad no me iba a permitir disfrutarlo, y no quiero que me haga dejar de disfrutar de algo tan bonito", ha añadido. "Por supuesto que lo voy a aprovechar, pero no voy a negar que el miedo, o al fracaso o a no hacer las cosas como te gustaría, es normal que esté, pero no me arrepiento para nada y tengo muchas ganas", ha zanjado.