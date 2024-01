Els Reis d'Orient també porten música

Avui, festa dels Reis, amb els regals que hem rebut aquesta nit, també hem recollit algunes propostes musicals pel cap de setmana.

Així, per exemple, a l’Auditori d’Alcúdia, la Banda de música, dirigida per Jaume Garcia Serra, presenta el tradicional concert que fa cada any per aquesta data. La cita és a les 19h.

A la mateixa hora i com és costum des de fa uns quants anys, l’Associació Cultural s’Agrícola de Manacor ofereix un Concert de Reis. Per avui tenim el quartet format per Abigail Sardón, veu, Mathis Rathke, guitarra, Julio González, saxo, i Rolando Rodríguez, bateria, que interpretaran clàssics de Nadal i música de jazz americana.

Mitja hora més tard a l’auditori Sa Màniga, de Cala Millor, recital de piano amb Maria Victòria Cortès. La pianista farà un recorregut per la història de la música per a teclat, des del barroc fins el segle XX, començant per Bach i acabant amb Bartók.

Demà diumenge, l’església parroquial de Santanyí serà l’escenari en el qual es presentarà un espectacle de música i dansa de l’orquestra barroca Ars Musicae, que lidera Bernat Cabot. La sessió conté música barroca italiana del segle XVIII de Vivaldi i Albinoni, així com altres composicions de Bach i de compositors francesos. La coreografia i balls són a càrrec de Tanja Skok i Sebastià Bover.