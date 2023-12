Después de sus exitosos conciertos del pasado mes de noviembre en la Catedral de Cuenca y en la Basílica de Sant Miquel de Palma, la Capella Mallorquina inicia hoy en la iglesia parroquial de Sóller su temporada navideña.

El concierto, que contará con la colaboración de la parroquia y de Joventuts Musicals de Sóller, se iniciará a las 11.00 horas y será dirigido por José María Moreno y José Martínez. Además, contará con la participación como solistas de la ibicenca Marta Corporales, el argentino Gerónimo Seib y el niño soprano mallorquín Adrià Sánchez, que ya ha sorprendido en sus últimas apariciones públicas por la calidad de sus interpretaciones y la belleza de su voz.

El repertorio de la actuación incluirá piezas típicamente navideñas estructuradas en varios bloques: por un lado, estarán las canciones tradicionales españolas y mallorquinas; por otro lado, las piezas populares internacionales; y finalmente, las composiciones navideñas de nuevos autores. Entre estas últimas destacan las de dos compositores norteamericanos contemporáneos: Mark Hayes con su What can I give him? y Dan Forrest, deslumbrante con su nueva versión del popular canto británico The first Noel.

No podrá faltar el imprescindible Canto de la Sibila, que será interpretado por la voz blanca de un niño, Adrià Sánchez, tal como se hacía en Mallorca durante siglos. El canto será respondido en cada estrofa por diferentes interludios corales como El jorn del Judici del Cantoral del Convento de la Concepción de Palma, el Entre Ave et Eva de las Cantigas de Alfonso X el Sabio y El jorn del Judici del Cancionero del Duque de Calabria.

Entre los villancicos internacionales, el francés Chant de Nöel de Adolphe - Charles Adam, que contará con la participación solista del tenor argentino Gerónimo Seib; el norteamericano White Christmas de Irving Berlin, o el insustituible alemán Stille Nacht del compositor Franz Xaver Gruber. Por otro lado, habrá algunos villancicos populares españoles, como los andaluces Campana sobre campana y Hacia Belén va una burra y los catalanes La pastora Caterina y Fum, fum, fum. Y por supuesto, dos cánticos muy típicos de estas fechas como el Joia en el món de Haendel y el himno Adeste Fideles.

La Capella pedirá a los espectadores un donativo de 10 euros que irá destinado a la construcción de un pozo en Turkana, Kenia, en el proyecto AGUAY+, de la Fundación Barceló. Además de este concierto, la Capella continúa con la preparación de dos destacadas actuaciones este mes de diciembre: el concierto de Navidad de la Banda Municipal en el Palau de Congresos de Palma el 22 de diciembre y su tradicional Festa de la Sibil·la de que tendrá lugar en la Iglesia de Santa Eulàlia de Palma el 26 de diciembre.