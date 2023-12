El Monestir de la Puríssima Concepció, o de les Caputxines, acogerá esta Navidad la exposición El Betlem. De la tradició barroca a la mallorquinitat (segles XVII-XX), en la que mostrará figuras históricas procedentes de colecciones particulares que nunca se han expuesto y una recreación del primer belén, ideado por San Francisco de Asís en la población italiana de Greccio en 1223. Como ya es tradición, abrirá la antigua sala de labores, en el que se conserva un belén monumental y el de las fundadoras, entre centenares de piezas históricas.

Se cumplen 800 años del primer belén, pero también hace 125 años de la fundación de la fábrica de cerámica La Roqueta y otros cien de Can Mulet de Gènova, un museo dedicado al arte y al folclore mallorquín. Para conmemorar estos aniversarios, el Obispado de Mallorca y el Monestir de la Puríssima Concepció inaugurarán el próximo 15 de diciembre una exposición en la planta baja del monasterio, que, en palabras de Jaume Llabrés, comisario de la muestra junto a Aina Pascual, «será una de las más interesantes, por no decir la mejor, que habrá esta Navidad sobre este tema. Belenes hay por todo, pero artísticos e históricos... Mallorca tiene un tesoro y aquí hacemos la pedagogía de explicarlo». Los responsables de esta muestra anuncian sorpresas, piezas curiosas, como una serie de figuras de la fábrica La Roqueta, que no se han expuesto nunca y que pertenecen a un coleccionista, y se mostrará una treintena de pastores de la colección Beltran, del siglo XIX, «una colección mítica» que solo se conocía por fotografías, destaca Llabrés. En este repaso a la tradición belenística también habrá una recreación del montaje de Greccio.

La colección de belenes

Los visitantes a la exposición también podrán contemplar, en el piso superior, el belén monumental, instalado en su propia capilla y con decorados y vestidos realizados por las monjas capuchinas y que, posteriormente, han conservado las franciscanas. Desde hace 28 años, Llabrés y Pascual se encargan de su cuidado y divulgación, al igual que de los belenes de escaparate del siglo XVIII al XIX, con algunas piezas del XVII.

La exposición y los belenes se podrán visitar a partir del 16 de diciembre y hasta el 7 de enero, de 10.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Los días 31 de diciembre y 5 de enero, solo se podrá visitar por la mañana, y estará cerrada los días 24 y 25 de diciembre y 1 de enero.

La presentación de esta propuesta ha contado este viernes con Sebastià Taltavull, obispo de Mallorca, el padre provincial de la Tercera Orden Regular, Manuel Romero TOR; el vicario episcopal de Patrimonio Histórico y Cultural, Francesc Vicens; la priora del Convento, sor María Paulina TOR; el responsable del área para la pastoral del anuncio y la iniciación cristiana, Jaume Martorell y Jaume Llabrés y Aina Pascual, comisarios de la muestra.

En este acto, el obispo ha presentado su carta pastoral para Adviento y Navidad, cuyo lema es "Un belén en cada casa".