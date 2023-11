La prèvia | Òpera, musicals, bandes i més

Per aquest cap de setmana, en el qual encara coeja la festa de Santa Cecília, tenim algunes propostes musicals interessants que no podem passar per alt.

Dissabte. Com sempre podem encetar amb el concert setmanal d’orgue a Alaró, avui a les 11.30h. Ja a cau d’horabaixa i a l’església de Cas Concos, prop de Felanitx, concert amb el grup Quatre de Cor. A Manacor tenim teatre musical amb Dagoll Dagom i la seva obra L’alegria que passa (avui 19h. i demà 18h.). No molt lluny, a Sa Màniga, el musical La bella dorment a les 18h. Una hora més tard a l’Auditori de Porreres, la Banda Filharmònica Porrerenca. A les nou del vespre i a Can Tronca de Sant Joan, sopar de cantadors i cantadores, amb la Fundació Mallorca Literària i en el qual es recuperaran cançons populars. Diumenge. Demà diumenge a les 11h i a l’església de Cala Figuera de Santanyí, concert de Santa Cecília amb la Banda de música Jove i altres agrupacions locals. I a les 12h, el Convent de Sant Agustí de Felanitx serà l’escenari en el qual la Banda de Música oferirà el concert de Santa Cecília, dirigit per Víctor Ferragut. També demà, a les 19 hores i a la sala de S’Agrícola de Manacor, el duet Caprice format per la pianista Deborah Monserrat i el tenor Álvaro Chaves oferirà un concert amb peces líriques molt conegudes, cançons mítiques del pop americà i italià així com una selecció de peces del Teatre Musical. En el Teatre Principal de Palma (18h), la darrera funció d’Il trittico de Puccini, una producció pròpia del teatre i amb molts artistes locals. Mitja hora més tard i a l’Auditori d’Alcúdia, la Banda de Música amb membres de l’Escola de Música, interpretaran El follet valent, una cantata de Clara Ripoll, Rosa Nogué i Núria Juanet.