Santa Dolly Parton de Amércia, la leyenda de la música country, icono global de la cultura pop estadounidense desde hace seis décadas, vuelve a la carga con un nuevo disco a sus 77 años. Se trata del 59º álbum de estudio y el que hace 25 de sus recopilatorios de la ganadora de siete Grammy. Pero esta vez, la cantante, millonaria empresaria y filántropa de Tennessee ha decidido cambiar de estilo. En 'Rockstar', que sale a la venta este viernes 17 de noviembre, a través de Butterfly Records y Big Machine Label Group, se estrena como rockera.

Son 30 pistas que ncluyen 9 canciones nuevas y 21 versiones de clásicos del rock (como 'Purple Rain' o 'We Are the Champions'), y cuenta con colaboraciones con otros iconos, como Chris Stapleton, Elton John, John Fogerty, Miley Cyrus, Sheryl Crow, Stevie Nicks, Sting, Pink...

Número uno en Billboard

Hasta ahora, ha lanzado varios sencillos, incluido el tema principal 'World on Fire' (dirigido a políticos mentirosos y codiciosos, y con el que encabezó la lista de ventas digitales de rock de Billboard en mayo), y una interpretación de 'Let It Be' con los miembros supervivientes de The Beatles Paul McCartney y Ringo Starr, entre otras canciones.

Este álbum llega después del LP 'Run, Rose, Run', de 2022, y justo al año de que la creadora de éxitos como 'I Always Love You' o 'Jolene' fuera premiada con su inclusión en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Fue entonces cuando desveló en la revista 'People' en qué se inspiró para crear un álbum de rock, y lo importante que ha sido el impulso que le ha dado su esposo desde 1966, Carl Thomas Dean, un fanático del rock de toda la vida.

"Se lo dedico a mi marido, Carl"

“Se lo dedico a él porque siempre le ha gustado el rock'n'roll, cuanto más fuerte y más ruidoso, mejor", ha explicado la artista en 'Billboard', en una reciente entrevista. "Sentí que debía ganarme el haber entrado en el Salón de la Fama del Rock and Roll y me lancé con los clásicos", ha comentado.

Elton John aparece en 'Don't Let the Sun Go Down on Me', Ann Wilson aparece en 'Magic Man' de Heart y John Fogerty es invitado en 'Long As I Can See the Light' de Creedence Clearwater Revival, por poner algunos ejemplos.

"Estoy empezando a sentirme un poco rockera, pero siempre seré una chica de campo. Aquí estoy, una estrella de rock a mi edad", le ha contado a la citada revista. "Había hecho algunas versiones de algunas de las grandes canciones clásicas en una versión country, pero nunca había hecho un álbum de rock'n'roll en toda regla. Fue un desafío, pero fue una gran alegría. Realmente me metí en ello y me sorprendió poder cantarlo", ha continuado la estrella.

'Satisfaction', poder femenino

El disco incluye un 'cover' de '(I Can't Get No) Satisfaction' de The Rolling Stones con Brandi Carlile y P!nk. Es una de las pocas versiones de su próximo disco que no presenta al artista original, Mick Jagger. El artista británico "estaba muy involucrado en su propio álbum, lo cual entiendo completamente, y yo no tenía más tiempo, teníamos una fecha límite. Me hubiera encantado cantar con Mick, pero luego pensé: 'Bueno, si no vas a cantala conmigo, voy a conseguir algo de poder femenino en esta versión", ha relatado Parton a 'Billboard'.