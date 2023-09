Ses Voltes elegirá este sábado a un nuevo ganador del Pop Rock, uno de los concursos más antiguos y respetados de la geografía nacional, solo superado por el de Madrid. A lo largo de su historia el palmarés del Concurs ha dado grandes nombres, como los de Furnish Time, Daniel y la Quartet de Baño Band, Nasti o La Granja. ¿Quién ganará la edición de este año? La respuesta, a partir de las 18 horas, cuando los grupos finalistas, seis en total, empiecen a actuar frente a un jurado integrado por Pau Forner, Carme Castells, Pazzis Veiret, Maria Hein y el ganador de dos Grammy latinos Juanjo Monserrat. Estos son los aspirantes al triunfo:

1. GUILLE WHEEL & THE WAVES

Guillermo Borrás (Palma, 1992), conocido en la escena musical como Guille Wheel, fundó en 2008, cuando solo contaba quince añitos, la banda The Wheels, con la que grabó dos discos, giró por España, México e Inglaterra, y se presentó en festivales como el Primavera Sound o el de Benicàssim. Tras la disolución de The Wheels inició su carrera en solitario, en 2020, bajo el nombre de Guille Wheel. Con la banda The Waves está grabando su primer álbum, marcado por el pop y el rock de los años 60 y 70.

2. ULTRAVIOLET

Darcy Violet (voz y piano), RVNTH (guitarras), Peter (bajo) y Germán (teclados y programación) son los integrantes de esta formación en activo desde el año pasado. Lo suyo son las guitarras irreverentes, electrónica metafísica, dream pop, post punk y unas melodías directas, sin filtros.

3. THE RIPPLES

Otra banda joven, creada en 2022, con Nacho Andreu y Toni Sbert como compositores principales. Un grupo enganchado al rock’n’roll de los 60 y 70, con guiños al country y al glam, y con un repertorio cargado de energía y emoción.

4. NEGRE

También surgido en 2022, en este caso en Santa Maria del Camí, Negre ha publicado este 2023 su EP de debut, ‘Un Himne Qualsevol’, en el que brillan las melodías pegadizas y las letras en catalán con un estilo propio. En sus filas militan Fabi Bover (voz y guitarra), Pasqual Marí (batería) y Josep Campins (bajo).

5. MARIA ANTÒNIA

Nacida en Petra en 1999, Maria Antònia Rosselló tiene dos pasiones: la música y la psicología. La música la cultiva desde bien pequeña: ya con seis años empezó clases de lenguaje musical en la Escola de Música de Petra y dos años después se entregó al piano. A lo largo de su trayectoria ha formado parte de grupos como Istambul, con el que hacía suyas canciones de bandas como Artic Monkeys o Band of Horses; Toninaina, grupo de verbenas de corte ska-pop-rock; el dueto Saura, con Sebastià Lladó; o Reggaentonpare, con el que grabó un álbum.

6. LIDIA ROMÁN

Es de Bunyola, sobrina de Benjamín y Benji Habichuela, tiene 20 años y cultiva la canción de autor. Con Tuki Beats publicó su primer sencillo, ‘Tinc por’. Actualmente compone nuevos temas, interesada en conectar y transmitir emociones con su música.