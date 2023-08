Al punto de sal

La Nitx de l’Art, o fiesta del Arte que se realiza en Felanitx la noche en la que se inician las fiestas de Sant Agustí, justo después del pregón, une prácticamente todas las disciplinas artísticas, desde la pintura, naturalmente, eje central del recorrido, pero también la música, la escultura e incluso el teatro, este año en forma de performance dirigida y protagonizada por Susy Gómez, junto a veinte mujeres de la localidad.

Pero centrémonos en la música, pues es un elemento que da color a la fiesta. Y más en concreto, centrémonos en el grupo Salat jazz, una formación que ha participado en todas esas noches dedicadas al arte y como afirma Jaume Roig, una de las almas del grupo: «Somos los más veteranos en esta noche dedicada al arte».

Salat jazz es un proyecto que iniciaron hace unos ocho años tres músicos, el ya citado percusionista Jaume Roig, el trombonista Txema Borràs y el guitarrista Pere Dàvila, todos de reconocido prestigio en su especialidad.

Junto a ese trío de ases, Salat jazz suele contar con colaboraciones puntuales, todas de gran nivel, como en el caso del concierto que nos ocupa, pues allí, junto a Roig (pues los otros dos componentes no pudieron asistir al evento) estaban nada menos que Stephane Chofardi (saxo, clarinetes y flauta), Mario Virgilio (bajo), Jaime Padrós (piano), Ferran Martínez (percusiones varias) y Toni Miranda, el guitarrista que hace solamente unas semanas fue homenajeado en sa Pobla, en el Festival de jazz, un espacio en el que Miranda ha dejado huella.

Con ese grupo y teniendo la improvisación como referente básico, el pasado viernes en Felanitx pudimos acercarnos a temas tan diversos como Mais que nada, Blue Bossa, On Broadway o el clásico Take Five, del que esos musicazos hicieron una auténtica recreación.

Hora y media de auténtica música, de auténtico buen hacer, como no podía ser de otra manera contando con esos nombres que, en conjunto y en solitario han demostrado sobradamente que el jazz es su manera de expresarse, su manera de vivir, en definitiva.