La artista Amelia García expone Mujer, Escultura y Leyenda: Cuando el paisaje nos arropa en la Galería Dionís Bennàssar de Pollença hasta el próximo 7 de septiembre.

En esta exposición individual, Amelia García presenta “esculturas exentas, realizadas en bronce que insinúan formas femeninas, donde predomina la verticalidad, no como línea o volumen sino como sentimiento de rebeldía y reivindicación; reivindicación de lo femenino, del empoderamiento de la mujer, de la lucha por la igualdad, por la superación, por la autoestima, por la libertad, por la defensa de los derechos de género…”, destaca la escultora.

La muestra se puede visitar hasta el 7 de septiembre en la galería situada en la calle Antoni Maura, 11, de Pollença, de lunes a sábado de 10.30 h a 14.30 h y de 17 h a 21 h, y el domingo de 10.30 h a 15 h.

“No hay sumisión, hay desacato. No solamente planteo la obra desde conceptos plásticos, si no que expreso sentimientos, emociones, afectos, rebeldía en definitiva; reivindico la igualdad de género, reivindico el valor de las mujeres, reivindico el valor de su trabajo, reivindico el sitio que nos merecemos. Las mujeres no podemos ser solo carne de cañón en guerras y catástrofes, no más atrocidades contra nosotras: sororidad, unidad, hermandad y lucha reivindicativa”, explica la artista.

Amelia García es doctora en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y profesora numeraria de Cerámica de la Escola Superior de Disseny de Palma, centro que dirigió entre 1987 y 1990. Con una larga trayectoria artística, actualmente está centrada en la escultura.