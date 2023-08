La bailaora Sara Baras ha mostrado su Alma este jueves en Es Jardí. El espectáculo de una de las bailarinas de flamenco más importantes del mundo ha eclipsado al público bajo la luna llena que iluminaba todo el escenario.

Bailaora, directora y coreógrafa de indiscutible talento, Sara Baras transmitió la esencia de sus raíces y su amplia trayectoria sobre las tablas. Su nueva creación aunó flamenco y bolero a través de música de hoy y de siempre. Seguiriya, soleá, caña, garrotín, bulería... todas ellas acompañadas de voz y guitarra.

La puesta en escena, que se prorrogó hasta la medianoche, contó con un cuerpo de baile formado por los artistas Chula García, Charo Pedraja, Daniel Saltares, Cristina Aldón, Noelia Vilches y Marta de Troya. El sonido corrió a cargo del numeroso elenco de músicos compuesto por Keko Baldomero y Andrés Martínez a la guitarra, las voces de Rubio de Pruna y Matías López ‘El Mati’, Antón Suárez y Manuel Muñoz ‘El Pájaro’ en la percusión y Diego Villegas con el saxofón, la armónica y la flauta.

Última semana en Es Jardí

Es Jardí, el nuevo concepto musical boutique y punto de encuentro del verano mallorquín que se instaló en junio en el recinto del Mallorca Live Festival, pondrá el broche de oro a su primera edición esta semana con una variada programación cultural: una nueva cita con Bresh (3 agosto); la segunda noche Latin Vibes con el show de Las Estrellas de Buena Vista & Más (4 agosto); el Mucho Mambo Fest (5 agosto) de la mano de Sa Fonda y Panela!; y la fiesta de cierre de la mano de Children of the 80’s con Double You (6 agosto).