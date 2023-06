El director mallorquín Toni Bestard ha sido elegido como nuevo miembro en la categoría de Cortometrajes y Película de Animación de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Este pasado miércoles, 28 de junio, se han dado a conocer los nuevos miembros de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, que ascienden a un total de 398, entre los que destacan figuras como Taylor Swift, Ke Huy Quan, The Daniels o Austin Butler, entre otros.

Algunos de los trabajos en el campo del cortometraje de Bestard, además de su reconocida trayectoria, llamaron la atención de algunos académicos, que lo propusieron este año para ingresar en la Academia de Cine más importante del mundo. Para ingresar en la Academia, se necesitaba la aprobación de los gobernadores, que este miércoles han publicado la lista de nuevos miembros admitidos, entre los que se encuentra Bestard. Es la primera vez en la historia que un cineasta balear se convierte en miembro de la Academia de Hollywood y, entre otras cosas, podrá votar en las próximas ediciones de los Oscar.