Ale Sergi (Miranda!): «Los artistas están más unidos ahora que hace 20 años»

No necesitaron imaginarse al público desnudo en sus primeros bolos porque lo cierto es que ya lo estaban. Miranda! se fraguó en Cemento, la cuna del underground y el surrealismo en Buenos Aires, que cada semana recibía a un público nudista con un espectáculo entonado e improvisado. Desde entonces, han pasado más de dos décadas en las que Ale Sergi y Juliana Gatas se han establecido como uno de los grupos de pop melancólico más reconocidos de latinoamérica. Este martes 20 de junio cruzarán el charco para aterrizar en Mallorca y presentar su nuevo disco, Hotel Miranda!

Los inicios de Miranda! fueron algo inusuales. Cuénteme algo sobre las noches de Clásico amoral, la obra de Omar Chabán.

Tengo muy lindo recuerdo de esa etapa. Yo estaba aprendiendo a programar electrónica con un sampler que me había comprado y, con Juliana, hacíamos algunos arreglos. Eso lo presentamos en Cemento (una discoteca de Buenos Aires) donde se representaba la obra de Omar Chabán, que era como un paripé teatral. Omar presentaba sus sketches y Juliana cantaba un par de canciones. Yo era el sonidista. Me lo pasaba muy bien. Paralelamente a ese proyecto se empezó a desarrollar Miranda! y Chabán nos puso a tocar nuestras canciones. Clásico amoral fue como un grupo de amigos muy grande y muy delirante.

¿Alguna anécdota que recuerde con especial cariño?

Me acuerdo de las funciones para el público nudista, que tenían que dejar su ropa en una bolsita en la entrada y entraban todos desnudos. Era bastante surrealista. O cuando regalaban comida durante el espectáculo: ponían chorizo en la parrilla y le ponían mucha sal para que la gente bebiera. Otra noche, mientras hacía una prueba de sonido -mi equipo era bastante rústico- la cantante que estaba encima del escenario pisó un cable y tiró mi consola al piso y se rompió. Tuve que ir corriendo a mi casa a buscar otra para la función y no se lo dije a Omar para que no se pusiera nervioso. También me acuerdo de cómo cada noche al acabar la función íbamos a tomar cerveza a una estación de servicio que estaba a un par de cuadras de Cemento. Nos hicimos amigos de los que trabajaban allí y nos dejaban entrar a todos los conciertos gratis.

¿Cómo influenció esa etapa a su sello, también de estilo teatral?

La puesta en escena teatral viene del show que ya venía haciendo Juliana. Ella cantaba jazz y ya montaba un escenario en cada concierto. Lo que más nos influenció fue ver a Omar trabajar: era una mezcla de artista y empresario que ya no se ve hoy en día, por lo menos en Buenos Aires. Yo llevaba ya tiempo preparando música pero me costaba mucho terminarla y mostrarla, de hecho, nunca terminaba nada. Me parecía muy alucinante cuando Omar llegaba, me daba un CD, me decía «Cuando yo te diga pon la canción», reclutaba a cuatro actores y hacía un número improvisado. A veces estaba bien y otras menos bien, pero me gustaba que lo hacía, y el miércoles siguiente otro diferente. Ahí fue cuando aprendí a mostrar lo que tenía de la forma en la que lo tuviera y no esperar a que estuviera perfecto para mostrarlo. Uno se pone muy obsesivo con esas cosas. Miranda! salió a tocar por primera vez cuando solo teníamos tres canciones, eso fue por influencia de Omar.

Ahora presentan un nuevo espectáculo, Hotel Miranda!, basado en el nuevo disco. Dicen que los conciertos son como una película, ¿cómo lo han guionizado?

Pues en base a las canciones del disco y a los invitados. El disco son reversiones y homenajes, regrabaciones de canciones clásicas, y hemos creado un nuevo universo en los videoclips, que trabajamos con Melanie Anton Def. La idea principal parte del título: pensamos en una ubicación que pudiera aunar todas las canciones y un hotel nos parecía muy apropiado porque dentro de él tienes muchos espacios muy diferentes pero que comparten una estética. Para los que escuchen el disco por primera vez, es una colección de canciones y vídeos que dan una idea cabal de lo que significa Miranda!, y, para quien es fanático, ven algo nuevo y son llamados a las nostalgia.

Una de esas reversiones es la de Perfecta, que han reeditado con María Becerra y FMK.

Esta versión es la única en el disco que tiene letra nueva. A todos los invitados les dijimos que podían escribir una nueva parte en la canción y ninguno quiso, pero María Becerra y FMK sí. El vídeo fue muy divertido de hacer: los jardineros del hotel se convierten en los personajes de Alicia en el País de las Maravillas porque las camareras se confunden y sirven en el desayuno un brebaje lisérgico.

Ya llevan más de dos décadas sobre el escenario y, ahora, le abren las puertas a artistas más jóvenes, ¿cómo ven las futuras generaciones de músicos?

Nuestra propuesta no ha variado mucho del comienzo hasta ahora, a veces pienso que todo es una única canción. Hemos ido mejorando concierto a concierto a nivel técnico y sonoro, añadiendo más elementos para que la gente se entretenga. Creemos que eso es lo básico que el artista debe hacer, el entretenimiento y proponer cosas diferentes sobre el escenario. En cuanto a las nuevas generaciones yo estoy fascinado con los artistas que están saliendo estos últimos años. Les veo más unidos que nosotros hace 20 años, que nos costaba más juntarnos y hacer cosas juntos. Ahora es todo lo contrario: casi todas las canciones son colaboraciones. Me parece algo muy bueno, porque así la música se hace más grande. Hacía mucho que no salía una camada tan grande y tan buena de artistas jóvenes, creo que revitaliza la escena.

Esta semana empiezan su gira española, con Lleida y Madrid, y la semana que viene aterrizan en Mallorca, ¿qué debe esperar el público de Es Gremi?

Venimos con mucha ansiedad y muchas ganas. Es un espectáculo que se apoya mucho en lo visual: tenemos muchos cambios de vestuario y los invitados cantan desde la pantalla. Son vídeos exclusivos para el show. Este disco y esta gira es como una suerte de celebración de Miranda! en la que recorremos toda nuestra carrera. Siempre tratamos de ser un grupo que nos gustaría ver y estamos muy orgullosos del espectáculo. Tenemos ganas de traerlo a España, que es un país por el que tenemos mucho cariño.