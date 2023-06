Emma Riverola: «Creo en el feminismo de alianzas, hemos de ser muchas y muchos»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Un libro de mujeres con mujeres para las mujeres?»

No preguntarías eso si fuera una novela de hombres con hombres y hecha para hombres. Al ser una mujer autora, me fijo más en las mujeres como protagonistas.

«Barcelona» es la palabra más repetida de ‘Metamorphosis’.

Probablemente, porque no es solo un escenario sino una protagonista más, que se transforma de madre a madrastra. Barcelona acoge y expulsa.

¿En Barcelona sí te encuentras con tus anteriores parejas?

Jajaja. La verdad es que no, pero tampoco me importaría. Son parejas muy antiguas, en todo caso.

Fue publicista, dispone de tres líneas para un eslogan de su novela.

Odio mi pasado publicista, pero Metamorphosis es muchas novelas en una, contiene bastantes historias en no demasiadas páginas. Están Mercè Rodoreda, la Guerra Civil, el feminismo moderno,...

¿Rodoreda es grande porque pasa tribulaciones?

No creo que los padecimientos mejoren el resultado literario, trato de sufrir lo menos posible. De no haber sufrido, tal vez Rodoreda tendría más obra. Vivió lo que vivió, y eso le dio muchas capas a su narrativa.

¿Rodoreda fue una mala madre?

Fue madre cuando no quería serlo, por lo que le costó asumir su maternidad. No podía cargar con su hijo en el exilio, y no quiso volver a estar con él.

La covid nos dejó sin olor, central en su novela con perfume y armas olfativas.

A mí misma, estuve sin olor durante mucho tiempo y con un mal olor trastocado. Me costó mucho tiempo recuperar el olfato, y los cítricos no los llevo demasiado bien. Sin olor ni sabor, pensé que no volvería a disfrutar de una comida.

¿Todo libro de perfumes remite a ‘El perfume’ de Süskind?

Sí, pero yo buscaba un mundo para mi protagonista Lali, la mujer que tiene un papel activo y es verdugo en algún modo. Es ingeniera química, militar y eso me llevó al mundo de la perfumería, fascinante bajo su glamour.

La perfumería es el lujo barato.

Relativamente, quizás un poco más accesible. No he podido volverme a perfumar desde la covid, me olían a vómitos las personas perfumadas que me cruzaba.

¿Juana Dolores es el futuro de la literatura catalana?

No la he leído, pero me parece perfecto que monte unas performances que funcionan. Sin embargo, ¿estamos tan mal colectivamente, nos aburrimos tanto que nos sorprende la espontaneidad?

Hemos perdido la cuenta de los feminismos.

Creo en el feminismo de alianzas, hemos de ser muchas y muchos para combatir al patriarcado, que afecta a bastante gente más allá de las mujeres. Hay tantos hombres que querrían haber vivido su masculinidad de otro modo, sin el «no llores» o el «sé fuerte».

Nadie entiende cómo vota Catalunya.

Es un voto de una cierta fatiga, después de los años muy intensos del procés. A millones de personas les hicieron creer que la independencia era posible, por lo que han caído en el desengaño y el cansancio. No han ido a votar, lo cual ha facilitado el triunfo de los socialistas de Salvador Illa, que funciona como un bálsamo.

El frente brutal contra Ada Colau ha sido más personal que ideológico.

Totalmente. Ha recibido ataques muy duros, que han ignorado que tenía un plan y que ha hecho cosas. Es muy difícil que el socialista Collboni sea alcalde, se ha equivocado de estrategia al no reivindicar los logros de su ayuntamiento. Tendremos a Trias, que ya ocupó el cargo en una etapa gris y cercana a la nulidad.

«Hobbes ha ganado por goleada a Rousseau», se lee en ‘Metamorphosis’.

Creer simplemente en la bondad universal significa volverte demasiado vulnerable para enfrentarte a los lobos.

¿Está preparada para el feijooísmo?

Si Feijóo es el próximo presidente del Gobierno porque la izquierda no lo ha sabido hacer suficientemente bien, pues combatiremos lo que se tenga que combatir.

¿Vox recoge el anticatalanismo español?

También, pero se inscribe en la órbita de los populismos ultraconservadores en todo el mundo. Están por supuesto contra Cataluña y el separatismo, pero también contra el feminismo y todo lo que sea progresista. El presente es complicado y el futuro es incierto, así que Vox promete mirar hacia atrás.

¿A qué huele el mundo contemporáneo?

Huele mucho a incertidumbre, y quiero que fabriquemos un perfume de esperanza.