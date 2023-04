Lady Gaga, reina de la performance y el dance-pop

Viaja por internet un simpático vídeo del año 2017 que da buena cuenta de la tremendísima popularidad de la que goza Lady Gaga. En la ceremonia de la 75ª edición de los Globos de Oro, Jennifer Lawrence acudía al encuentro con la prensa después de recoger el galardón a mejor actriz por su trabajo en la película 'Joy'. En un momento de la comparecencia, la intérprete se vio interrumpida por un revuelo de gritos procedente de una sala contigua. "¿A qué se debe tanto grito?, ¿qué está pasando ahí fuera?", preguntó Lawrence. "Lady Gaga", contestó uno de los periodistas. "¡Oh!", comentó seguidamente la actriz, cuya expresión dejaba un mensaje claro: "No hay nada ni nadie que pueda hacerle sombra a la nueva reina del pop".

La reacción de la protagonista de ‘Los Juegos del Hambre’ resultó de lo más natural y evidente, ya que, por entonces, Lady Gaga ya estaba considerada como la primera superestrella global del siglo XXI y acaparaba la atención de todo el planeta. Además, ese día la cantante había logrado el Globo de Oro por su trabajo en la serie ‘American Horror Story’, lo que la colocaba en la cúspide de una nueva faceta: la de la interpretación.

Desde que se dio a conocer con ‘The Fame’ (2008), su álbum debut, Lady Gaga ha vendido millones de discos alrededor del mundo, cuenta con infinidad de galardones y posee la mayor legión de seguidores en redes sociales jamás vista. Su pasión por la moda, la performance, la actuación, la cosmética y las causas sociales la elevaron rápidamente más allá del universo discográfico hasta convertirla en todo un icono de nuestro tiempo.

La periodista Annie Zaleski bucea en los orígenes y el ascenso a la fama de la joven Stefani Germanotta en el volumen ‘Lady Gaga. Aplauso’, editado por Blume. A lo largo de 224 páginas repletas de curiosas fotografías, Zaleski firma un detallado relato sobre la trayectoria de Gaga, que creció siendo una chica bien del Upper West Side de Nueva York, cuyos padres la alentaron a desarrollar su temprana pasión por la música.

Tras escribir su primera canción con solo trece años, Stefani formaría varios grupos con los que se forjó como cantante en los más variopintos clubes de Manhattan. Su talento musical le llevó a firmar canciones para artistas como New Kids on the Block, The Pussycat Dolls y Britney Spears, hasta que comenzó a colaborar con el cantante y productor Akon para dar salida a sus propias composiciones. Fue así como nació Lady Gaga, personaje inspirado en David Bowie y Andy Warhol cuyo sello de identidad fueron la excentricidad y el burlesque. Convertida en una especie de madre protectora de los ‘monstruos’ inadaptados (sus fans se hacen llamar ‘Little Monsters’) y en la reina de una nueva y estrafalaria forma de entender la moda –nadie ha sido capaz de superar aquel vestido de carne que llevó a los Premio MTV de 2010–, Lady Gaga se convirtió en pocos años en la más brillante estrella mundial del dance-pop. Tras sus trabajos ‘The Fame Monster’ (2009), ‘Born This Way’ (2011) y ‘Artpop’ (2013), la cantante dio un giro a su trayectoria con ‘Cheek to Cheek’ (2014), álbum de clásicos de jazz en el que comparte micrófonos con el mítico Tony Bennett, y ‘Joanne’ (2016), su disco más profundo y personal. Después vendría el salto a la gran pantalla con la película ‘Ha nacido una estrella’, con la que logró el Óscar a mejor canción (‘Shallow’).

Lady Gaga. Aplauso Autora: Annie Zaleski Editorial: Blume Traducción: Rosa Cano Precio: 35,00 euros

Pese a estar en lo más alto, la carrera de Lady Gaga continua imparable: hace pocos días, concluyó el rodaje de la segunda parte de ‘Joker’, en la que interpreta a la villana Harley Quinn, al mismo tiempo que su canción ‘Just Dance’, single con el que se dio a conocer hace 15 años, alcanzaba el certificado Diamante, galardón que se alcanza tras vender 10 millones de copias. Jennifer Lawrence tenía razón: es imposible hacerle sombra a Lady Gaga.