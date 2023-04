Santiago Pérez: «Wagner es el gran ausente de las programaciones musicales de la isla»

Trabaja como profesor en la enseñanza secundaria y su gran afición musical es la música del compositor alemán Richard Wagner. Por eso ha creado una asociación para que sea un punto de encuentro entre wagnerianos mallorquines.

¿Cómo nace la idea de crear una asociación Wagner?

Bueno, no podemos hablar estrictamente de asociación sino de un Cercle, pues jurídicamente no lo es, ahora bien, la idea es reunir todas aquellas personas que, en Mallorca, sienten interés por ese compositor. Crear un espacio para el diálogo y el intercambio de conocimientos, un punto de conjunción entre todos los que sentimos interés hacia las óperas del compositor alemán.

Y, en su caso, ¿cómo nace esa afición?

Por una cuestión familiar. En mi familia, ya desde pequeño, siempre se escuchaba música, y en especial la del Romanticismo y por tanto no podían faltar los compositores como el propio Wagner. Así que puedo decir que desde niño, la música de Richard Wagner ha estado presente en mi vida.

En Barcelona existe la Asociación wagneriana.

Sí, y fue a partir de ese grupo cuando se me ocurrió crear algo similar en Mallorca.

Esa asociación catalana tiene fama de muy purista.

Cierto. Y en eso coincidimos totalmente, pues veo que escénicamente muchos directores dejan de lado el espíritu wagneriano, cosa que me molesta especialmente. Tengo relación, no personal, con la asociación catalana y aquí estamos. Personalmente no me considero muy purista por lo que a versiones musicales se refiere, soy incapaz de comparar si un director es mejor que otro. Me gusta Wagner y me gusta que se conserve su espíritu teatral, eso sí.

¿En qué momento se encuentra ese grupo de melómanos en la isla?

Pues ya somos unos cuantos que nos hemos puesto en contacto. Y esperamos que cualquier otra persona pueda sumarse a ese grupo. La cosa es tan fácil como ir a la página web www.centrewagnerià.cat. Allí se encontrará la manera de hacerse socio, rellenando un cuestionario y sin que cueste ni un euro, todo es gratuito. Y por otra parte debo indicar que no hace falta ser especialista en Wagner, para nada, ni tener conocimientos musicales. Solamente nos une el interés por conocer su música.

¿Cómo ve el futuro de ese Cercle wagnerià?

Si poco a poco vamos teniendo más personas apuntadas, pues no se descarta convertirlo en una asociación, con estatutos y toda la burocracia que presentan este tipo de agrupaciones. Pero todo está por ver, a la espera del interés que tengan los aficionados. Y espero que esta entrevista sirva para dar a conocer el proyecto. ¿En el futuro? Pues ya me gustaría poder organizar algún acto, alguna conferencia, algún pase, algún viaje incluso. Pero esto todavía debe esperar.

¿Hay interés por Wagner en Mallorca?

Pues no mucho. En Menorca sí, pero aquí menos. Y algunos de los interesados son extranjeros, austríacos o alemanes. Basta ver la escasez del repertorio wagneriano que se programa en la isla. Hace ahora cincuenta años que sí, que en el Auditòrium se programaron los títulos de la Tetralogía. Ya más modernamente he escuchado algunas oberturas interpretadas por la Simfònica o la Banda de música de Palma. También recuerdo que hace años se ofreció un concierto en el Teatre Principal dentro de la temporada de ópera. Pero poco más. De forma habitual Wagner es el gran ausente de las programaciones musicales de la isla. De todas maneras, afortunadamente y en unas semanas podremos escuchar fragmentos de La Walkiria dentro de la programación de la Simfònica.

¿Y qué me dice de la llamada rivalidad entre wagnerianos y verdianos?

No creo sea tan cierta como parece. Es más una leyenda urbana que otra cosa. Unos y otros aprecian la música de Wagner y de Verdi, aunque, eso sí, algunos se decantan más hacia un compositor u otro, cosa natural, pero sin desprecio hacia ninguno de los dos. Si te gusta la música, puedes apreciar por igual la ópera alemana que la italiana o francesa.

¿Es difícil entrar en el universo Wagner?

He de confesar que sí, que no es fácil, ahora bien, tampoco ayudan leyendas sobre lo soporíferos que son algunos títulos. Pero todo es empezar. Si uno se acerca a Wagner a través de caminos adecuados puede disfrutar y mucho de su música. Una manera puede ser iniciarse escuchando la parte instrumental de sus óperas o leer algo sobre sus argumentos, de dónde nacen, cuáles son los mitos que los sustentan, sobre qué leyendas o cuentos se basan esos argumentos. Si uno se acerca a Wagner poco a poco seguro que acabará seducido por su música.

Aconséjenos algo para introducirnos en esa música.

Ahora me viene a la cabeza una grabación que dirigió Georg Solti del Anillo del Nibelungo pero sin cantantes, prescindiendo de la parte vocal, solamente la parte instrumental. Deliciosas grabaciones y muy prácticas para introducirse en ese universo Wagner que usted indicaba y perder el miedo a la música del compositor. Y otra cosa, si uno empieza por escuchar la parte sinfónica se dará cuenta que realmente conoce más a Wagner de lo que cree, pues muchos fragmentos han sido utilizados en cine, spots y televisión. También los coros pueden ser un buen camino. La parte coral de las óperas de Wagner son una manera de conocer su música. Seguro que mucha gente no sabe que en su propia boda sonó la marcha nupcial de la ópera Lohengrin.