He jugat amb els llops, la novela de Gabriel Janer Manila sobre el caso real de Marcos Rodríguez, el niño que durante doce años sobrevivió en la naturaleza, en mitad de las montañas de Sierra Morena, se ha convertido en pieza teatral fruto de la colaboración entre el Festival de la Paraula, que organiza Produccions de Ferro, y la Fundació Mallorca Literària. La obra se estrenó el pasado día 3 en el Espai el Tub y se representa este finde en Manacor (hoy en la Institució Alcover a las 20 horas), Algaida (sábado en el Casal Pere Capellà a las 19 horas) y Pollença (domingo, en la Esglèsia de Sant Domingo a las 12 horas).

Enganchado a la literatura de Janer Manila

«Conocía esta novela, prácticamente desde que se publicó, y me impactó mucho la historia, que fuera real, que Gabriel Janer Manila y Marcos Rodríguez se conocieran personalmente, que le entrevistara en profundidad, y que tuvieran una amistad estrecha. También me enganchó la literatura de la historia, lo bien escrita que está, las palabras que utiliza... Creo que Marcos Rodríguez tiene un mensaje para darnos ahora mismo, tal vez mayor que cuando se publicó la novela. La suya es una crida, debemos estar en comunión con la naturaleza, repensar si nuestro lugar, el de los humanos, está en el centro», reflexiona el dramaturgo Jaume Miró, encargado de realizar la adaptación teatral y también de dirigir las interpretaciones de Agnès Llobet, Caterina Alorda y Joan Toni Sunyer.

Nuestra supervivencia en el planeta, en peligro

La ecología, la relación del ser humano con la naturaleza, es el eje sobre el que gira una obra que, según Miró, subraya la certeza de que «no estamos por encima de la naturaleza, ni por encima de ninguna criatura, estamos aquí como iguales. Si no actuamos rápido nuestra supervivencia en este planeta no está garantizada. Sin la naturaleza no hay posibilidad de vida».

He jugat amb els llops, junto a 39º a l’ombra de Antònia Vicens y Les fures de Llorenç Villalonga forma parte de un nuevo episodio del Festival de la Paraula, Literactua del silenci. Estos dos montajes también serán interpretados por Llobet, Alorda y Sunyer.