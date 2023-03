El fotoperiodista Pep Bonet (Colònia de Sant Jordi, 1974) ha inaugurado este pasado domingo la exposición Paradís en la Fundación Michael Horbach de Colonia. Se trata de 137 imágenes, una parte de las que ha ido realizando a lo largo de siete años, en las que ha captado a personas conocidas y otras anónimas en la naturaleza de Mallorca, tal como explicó meses atrás a este periódico, durante la preparación de todo este material.

Paradís es una Mallorca que ya no existe, la de su infancia, retratada con una película también prácticamente desaparecida, la polaroid, a partir de la cual el fotógrafo ha realizado un trabajo artesanal con el que ha logrado estas imágenes que se mueven entre lo antiguo y lo mágico y que ahora se muestran en Alemania. «Es un proyecto en el que me he sentido libre. He querido retratar la Mallorca de cuando tenía 14 años, la más profunda, la de pueblo», explicó meses atrás sobre este proyecto.

Alejado de su faceta de fotoperiodista, Bonet ha realizado estas fotografías artísticas, para las que han posado Maria del Mar Bonet, Miquel Barceló, Biel Mesquida, Rafa Forteza, Agustí Villaronga, Víctor Uris, Tomeu Penya, los integrantes del Circ Bover y dimonis.

En la fundación alemana ha expuesto estas 137 fotografías en marcos vintage que el propio Bonet ha elegido y restaurado.

La exposición de Pep Bonet estará instalada en Colonia hasta el 23 de abril. La muestra se complementa con un vídeo realizado por Matteo Vieille, director de fotografía que fue asistente de Bonet durante un tiempo, y con un futuro libro con texto del escritor Biel Mesquida, porque el fotógrafo tenía claro que estas imágenes debían de acompañarse de escritos poéticos.