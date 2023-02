Germanies, cambra, folk i altres músiques

Com cada dissabte si voleu començar el cap de setmana amb música, podeu anar a Alaró, ja que a l’església de Sant Bartomeu (11.30h) Miquel Bennàssar interpretarà a l’orgue obres de Buxtehude, Ritter i Bach.

Avui horabaixa, Bernat Quetglas dirigirà l’Orquestra Simfònica de Balears en un concert en el qual s’interpretarà l’obra Germania 500, del compositor mallorquí Antoni Mairata, i que s’estrenà fa uns mesos a Palma. Es tracta d’un espectacle simfònic amb textos de Maribel Servera, revisats per Bartomeu Mestre i la posada en escena de Marga López. Hi intervenen també Rodo Gener com a actor i narrador i la cantant Marian Lush. La cita és a les 20h a l’Auditori d’Alcúdia.

Unes hores abans (17.30h) i a la Sala Mozart de l’Auditòrium de Palma, el grup Max Teatre Musical oferirà la seva versió de La bella y la Bestia, un musical basat en el famós conte de Leprince de Beaumont. La representació es repetirà demà diumenge.

També avui finalitza el Festival d’Orque a Santa Creu de Palma (20.30h). L’encarregat de la sessió serà Paul de Maeyer, professor a la Stedelijke Academie de Kunstbrug i al Conservatori de Gant.

Per demà diumenge tenim, a les 12 del matí, una audició comentada sobre la Tercera Simfonia de Beethoven al teatre d’Inca.

I la mateixa hora i a la plaça de Santa Margalida de Felanitx, actuació de la banda de Pep Suasi, amb la qual presentarà el seu darrer disc titulat Peces d’antiquari, amb reminiscències de folk americà per reflexionar sobre la quotidianitat.

De cara l’horabaixa podem anar a Manacor per escoltar Músiques d’elles. Dones al romanticisme, un concert en el qual Mercè Medina a la flauta, Paula Martos al violoncel i Laura Serra al piano interpretaran Preludi de la Suite Oriental, de Melanie Bonis, el Trio número 2, d’Elfrida Andreé i el Trio número 4, de Louise Farrenc. La cita serà a les 19h en el Conservatori.