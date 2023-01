"Ayoho ya no existe. Bueno, en Spotify sí, para quien quiera, pero no en mi vida"

Tras la salida en noviembre de su primer disco, 3NSD (‘Tres noches sin dormir’, Son Buenos, 2022), Franvvi, AKA Francisco Vicente, cantante de Ayoho, Peter Pan del nuevo pop español, ha pasado pantalla y comienza el año Por la espalda, un sencillo en el que muestra su lado más romántico y un sonido pop más depurado. En cuanto a las canciones de su álbum debut, se acercan al realismo social por la vía del costumbrismo, y hablan de momentos que transcurren durante tres días de fiesta "dándolo todo" mezclando elementos urbanos y modernos.

Franvvi ha decidido ser cabeza visible de un proyecto personal. Este nuevo paso como artista, resultado de años y experiencias en escenarios y estudios de grabación, y en proyectos de diferentes estilos, se presenta con dos colaboraciones destacadas: David Otero (ex de El Canto del Loco), en Mar de Cristal, y Bely Basarte, en París (ORLY). Imposible no sentir simpatía por él.

¿Dónde vives en la actualidad? ¿Qué estás haciendo?

Vivo en Madrid y me dedico a terminar un doctorado, a aprender lo máximo posible sobre la industria y la música y a intentar hacerme un hueco en esto.

¿Qué perseguías con este proyecto y este disco? ¿Por qué propones este planteamiento?

Perseguía esencialmente divertirme, pasármelo bien; hacer canciones para un directo divertido. Pasé mucho tiempo cantando canciones tristes sin que me apeteciera mucho...

¿Quién te ha acompañado en la grabación?

Ha producido George Five, acompañado de Kuko Mínguez en muchos temas; ha mezclado Lalo GV, y ha participado mi banda de directo en las grabaciones. Ha quedado todo entre amigos. Nos pasamos unos días de encierro en el campo componiendo y grabando que para mí fueron lo mejor del año pasado.

No eres el Fran de antes, dices en una canción.

No soy el Fran de antes, y menos mal. El Fran de ahora tiene la personalidad suficiente para hacer lo que quiere hacer. Y lo hace. Ahora soy más feliz.

¿Cuales eran tus principales miedos a la hora de dar este salto?

Miedos, ninguno. Más bien, lo que siento es alivio. Hacer las canciones que quiero, como quiero, con la gente que quiero... No sé, ¿qué más se puede pedir? Bueno, que las canciones vayan bien, pero para llevar diez meses fuera, los números no son malos (aunque no es un tema que me obsesione).

Entonces, ¿has dejado atrás todas esas inseguridades que te perseguían?

No creo que me persiguieran muchas, la verdad.

Con este proyecto de Franvvi parece como si te hubieras quitado unos años de encima. ¿Es personal o de banda?

Es un proyecto personal. Aunque nadie es nadie sin su equipo, y quien diga que sí, miente. Quizá choque porque ahora hago cosas más acorde a la edad que tengo y a lo que me apetece.

¿De qué hablan las canciones de 3NSD? ¿Cómo está concebido este disco? ¿Qué fue lo que te inspiró a hacerlo?

Este disco está dedicado e inspirado por mis amigos. Quería hacer un disco con canciones para ir en un coche con ellos de noche por la autovía camino a La Manga y oírles cantarlas divirtiéndose. Y eso lo he conseguido. Por eso quiero que el directo sea algo parecido, pero con muchos amigos.

¿Cuándo consideraste que era el momento de dar el salto a Franvvi? ¿Hubo algo que lo determinara?

Cuando ya perdió el sentido seguir viviendo por inercia algo que no me hacía feliz. Sencillamente un día sentí que tenía que hacerlo y tuve la suerte de tener un equipo alrededor que me ayudó mucho a tirar hacia adelante.

La producción es de George Five y en la mezcla está Lalo GV, como has comentado. ¿Qué han aportado al proyecto?

Sin George, la mayoría de canciones no habrían sido lo que son. Ha sido un pilar fundamental para componer y entender lo que le pedía a la producción. Lalo ha hecho que sonara a cañonazo.

¿Franvvi es más de decidir o de dejarlo todo a la suerte?

A mí me gusta más decidir. La suerte siempre juega un papel en esto, pero me gusta echarle pulsos y sentir que a veces voy ganando.

¿En qué momento personal defiendes este trabajo?

Creo que ni más ni menos que en el que me toca. Mis etapas anteriores está claro que me han ayudado a aprender cómo funciona la industria, y ahora uso lo que sé para hacer lo que me mola.

¿Estás haciendo otra cosa totalmente diferente a nivel musical?

No sé si entiendo la pregunta, pero sea lo que sea a lo que te refieres, sí. Yo tengo dentro un algo que me obliga a cambiar. Cuando algo me fascina, lo persigo enfermizamente, y cuando lo hago, algo me atrapa de nuevo y también persigo. Y así. De esta manera nunca me aburro. Creo que de otra forma me marchitaría.

¿Vives la música con prisas, con las prisas que exige hoy la industria?

Muchas veces, sí. Y es malísimo eso. Pero tengo a mi alrededor gente que me baja a la tierra y me obliga a apreciar todo lo que tengo.

¿Cómo te defines artísticamente? ¿Qué te apetece hacer ahora?

Supongo que todo gira alrededor del pop. Y me parece bien, es lo que más escucho. De hecho, visito muchos estilos y tendencias para estudiarlos y extraer las claves de las melodías que molan para llevarlas al pop. Eso es lo que me obsesiona más.

¿Cuáles son tus principales referentes musicales?

Ahora mismo estoy muy en eso de explorar melodías para enriquecer el pop, y escucho bachata y mucha música urbana. Pero no te sabría decir, va por semanas. Si esperabas una respuesta con nombres muy concretos, creo que no sabría contentarte.

¿Con qué canción te identificas más?

Del disco, supongo que dices. Va por días: a veces estoy más enchufado con ganas de salir, y otras más de ‘blue monday’. Hay para elegir. Pero me quedaría con Bollikao, que fue la que lancé primero.

¿Cómo le planteaste a los demás artistas el colaborar en el disco? ¿Fue un asalto en el calor de la noche?

Fue todo un poco natural. David y yo veraneamos en Mar de Cristal desde críos, y nunca habíamos hecho una canción a nuestra playa. Quien se cría allí acaba siempre sintiendo un sentimiento de arraigo que la gente de fuera no entiende bien. Pero es así. Con París fue todo muy natural también. Le dije a David algo así como que me imaginaba a Bely en la canción, y al tiempo me contestó diciendo que le había gustado el tema y que se montaba. Estuvo muy guay.

¿Cuáles son tus planes de futuro? ¿Ya tienes algunos festivales y preparas directo?

Ahora mismo, mis planes de futuro pasan por tocar cuanto más mejor y cuanto antes, mejor. Y seguir sacando canciones. Pero he lanzado nueve temas en diez meses..., igual debería bajar el ritmo. Aún no lo he decidido.

¿Ayoho existe aún? ¿Ahora estás mucho mejor que con Ayoho?

Ayoho ya no existe. Bueno, existe en Spotify para quien quiera, pero en mi vida no.

A nivel profesional, ¿qué es lo mejor que podría pasarte?

Lo mejor sería dar ochenta conciertos al año y vivir de esto, como te dirá todo el mundo al que le preguntes, me imagino. "Vivir de la música", guau... Las cuatro palabras más repetidas de la historia del castellano.