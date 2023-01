Victòria Morell Salom: «Es un momento complicado para dedicarnos a la cultura»

Petricor’no deja de darle satisfacciones a Victòria Morell, su directora, y desde ayer Premi Ciutat de Palma Maria Forteza d’Audiovisuals 2022, en la modalidad de documental, con una dotación de 6.000 euros. Sentirse cerca de otros premiados en anteriores ediciones, como Antònia Vicens, y ser galardonada en su ciudad eran dos motivos de suficiente peso para que esta periodista mallorquina ayer se declarara «feliz».

Su documental habla sobre cómo tres mujeres conviven con sus trastornos alimentarios, algo que vivió Morell. El jurado ha valorado su visión y la mirada sensible sin entrar en el estereotipo sensibilista. «Preticor me ha traído cosas muy positivas más allá del premio y una de ellas es la sororidad que ha despertado en muchas mujeres, que me han escrito, mujeres que conozco, de diferentes edades, y muchos hombres, agradeciéndome el proyecto», destacó ayer Morell, quien el año pasado fue jurado de estos galardones. «Solo una persona que puede tener la ignorancia de no conocer bien lo que es un Ciutat de Palma podría pensar que es un premio menor», declaró.

«Estamos en un momento complicado para dedicarnos a la cultura, faltan recursos, falta financiación y una apuesta clara por la cultura como motor económico y herramienta de cohesión social», reivindicó ayer la directora.