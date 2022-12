Ilustraciones para chuparse los dedos

Toda bruja que se precie adora el color negro, que trasladado a un sabor podría ser el del chocolate. También son negros el regaliz y la confitura de mora, pero «los tres juntos acaban siendo demasiado empalagosos», dice el pastelero Rafel Solivellas. Por eso descartó el fruto del bosque para elaborar el pastel de El exquisito cocido de la bruja Ollapodrida, el cuento de los conocidos ilustradores Max y Enriqueta Llorca. Es una de las seis publicaciones cuyas portadas han sido convertidas en tartas y que se podrán degustar gratis en la II Diada Dolç Il·lustrat, que se celebrará el sábado en el parque de sa Rectoria de Binissalem. Al sentido del gusto se sumará el del oído, ya que a las 11,30 habrá un cuentacuentos; y el de la vista, porque durante toda la mañana los autores firmarán y venderán sus libros y láminas.

Al dueño del Forn Can Rafel (Búger) le costó «encontrar el punto picante» para el pastel que da sabor a El sueño de México, obra de los historietistas Tomeu Seguí y Ramón de España. «Hice un almíbar con guindilla y, como para la primera prueba lo cargué en exceso y la tarta no se hubiese podido comer, la segunda vez fui prudente y me quedé corto». A la tercera irá la vencida, por lo que la degustación tendrá la dosis de picante idónea, confía Solivellas.

El dulce que consiguió enseguida y del que se siente muy orgulloso –«salió espectacular», destaca– es el que lleva esencia de laurel para dar sabor a la historia Germanies. Crònica dels alçaments populars a Mallorca, obra del dibujante y escritor Miquel Jaume Ribes. Pudo crear el destilado gracias a la implicación del Parc dels Olors de Búger, que también ayudó al pastelero con el sabor del libro Grans personatges de Mallorca II, de Antoni Planas e ilustraciones de siete autoras. Margalida Vinyes es una de ellas y la que ha dado forma a las páginas convertidas en dulce para la ocasión.

Igual que el negro en el cuento de la bruja, el color violeta será muy importante en el pastel que protagoniza Aurora Picornell, la activista política y sindicalista del Molinar que fue fusilada durante la Guerra Civil y cuyos restos se hallaron el 20 octubre de este año en la fosa común del cementerio de Son Coletes. «Margalida me sugirió dar una mayor relevancia al feminismo de Aurora Picornell, por lo que además de la esencia de la flor, la ilustración también tendrá un tono violeta», detalla Rafel Solivellas.

El sabor a canela domina el pastel de La cuina de les Rondaies mallorquines, de Paula y Caterina Valriu y Bàrbara Sagrera, porque «es un producto que empleamos mucho los mallorquines», según indica; mientras que Apunts d’un bosc silenciós, del cuento El país de les aigües tranquil·les, tiene aroma a té chai, como escogió la ilustradora Liliana Boffi. «Compré el té en una herboristería, hice un dulce de almíbar y lo mezclé con nata debido a que absorbe muy rápido el gusto», concluye quien esta vez no ha tenido que dibujar a mano sus tartas, ya que siete ilustradores se han encargado de darles forma y color.