Beate Rygiert: «En el amor, Sand era incondicional e intransigente, pródiga y temeraria»

«Quien conocía personalmente a George Sand no la olvidaba nunca (...) En el amor, era incondicional e intransigente, pródiga y temeraria», afirma Beate Rygiert. La escritora, guionista y directora de cine alemana acaba de publicar George Sand y el lenguaje del amor (Ediciones Maeva), una novela dedicada a una mujer que «desafió las convenciones y enamoró a Frédéric Chopin», un retrato íntimo y apasionante centrado en «una de las primeras feministas célebres».

«Ya desde pequeña me fascinaba la figura de George Sand. Admiraba a esta mujer tan extraordinaria, y al mismo tiempo me irritaban las manifestaciones despectivas e incluso malévolas de sus enemigos, procedentes sobre todo del círculo de Frédéric Chopin, cuyas maravillosas obras he practicado al piano. Pronto tuve el deseo de ahondar en la personalidad de Sand, tan interesante como compleja», confiesa Rygiert, escritora que, desde sus comienzos en 1993, ha recibido numerosos galardones tanto por sus novelas como por sus guiones, incluido el Premio de Literatura Würth.

En esta nueva novela, Rygiert narra las tres grandes historias de amor que vivió la escritora francesa y abarca desde sus comienzos en París y su etapa como redactora de Le Figaro hasta que se convierte en la escritora más exitosa de Europa. La autora describe las múltiples facetas de Sand, mostrándola como una escritora ambiciosa que dedica muchas horas a su trabajo, como mujer independiente que lucha por sus derechos, como madre cariñosa que cuida y se preocupa por sus hijos, Solange y Maurice, y como amante apasionada.

«La novela se basa en una rigurosa investigación histórica, con una ambientación muy realista, referencias a las novelas de George Sand, información sobre su proceso de escritura, su inspiración y la reacción de los críticos y del público», señala Ediciones Maeva en una nota de prensa.

Injusticia social, maternidad y lucha por los derechos de las mujeres

La injusticia social, los prejuicios, la lucha por los derechos de las mujeres, la independencia económica y emocional, las relaciones de pareja, la maternidad, la amistad o los lazos de familia son temas que son tratados por Rygiert en su libro.

Un libro que sitúa la acción en el París de 1831, una década después de que Sand se casara con el barón Casimir Dudevant, con el que tuvo sus dos hijos y con el que rompió pronto para entregarse a una agitada vida amorosa. En la obra, harta del corsé y de los vestidos incómodos de la época, la baronesa Aurore Dudevant coge aguja e hilo para coserse un traje masculino, rompiendo con las reglas sociales y también con la ley.

Rygiert explora el lenguaje del amor que la autora de Un invierno en Mallorca y Spiridon cultivó, primero, con su joven amante Jules Sandeau, de quien tomó el pseudónimo de Sand, y posteriormente, con el poeta Alfred de Musset, con el que viajará a Venecia, y con el compositor Frédéric Chopin, con quien se desplazará hasta Mallorca.

El viaje a Mallorca

La estancia de Sand y Chopin en Mallorca se aborda en cinco de los 23 capítulos de la novela, los últimos del libro, en los que se cuenta cómo se desplazaron hasta la isla a bordo de El mallorquín, en una travesía de dieciocho horas por mar, y las dificultades que encontraron para alojarse en Palma, porque «de los cuatro hoteles que tenía la capital, en ninguno quedaba una habitación libre».

La estancia de ambos en Son Vent y su expulsión, el delicado estado de salud de Chopin y su mudanza y residencia en Valldemossa son otros episodios que se cuentan en George Sand y el lenguaje del amor. «Cuando cruzaron el pueblo, los perros se pusieron a ladrar. Y cuando por fin dejaron atrás la larga y serpenteante subida a la cartuja, Maurice temblaba de puro cansancio. George abrió la pesada puerta de un empujón y, para su asombro, oyó música de piano. Era una extraña melodía que principalmente giraba en torno a un tono siempre recurrente que se asemejaba al inquietante golpeteo de un espectro o a las gotas de la lluvia, todo ello acompañado de acordes en lógobres armonías», escribe Rygiert en referencia al Preludio número 15, concebido por Chopin durante su estancia en Valldemossa.

«En mi trabajo de reconstrucción de los años que van de 1831 a 1839 —explica Rygiert, quien vive actualmente en la Selva Negra— me ayudó toda una estantería de libros llena de una maravillosa literatura. En especial, la autobiografía de George Sand Historia de mi vida, que escribió entre 1847 y 1854 y que, como la mayoría de sus novelas, publicó por capítulos en una revista antes de que apareciera en 1855 en forma de libro. Como Sand fue muy discreta a lo largo de su vida, en él no cuenta casi nada acerca de sus relaciones amorosas. Por fortuna, escribía a diario cartas a sus hijos y a sus amigos en las que informaba con minuciosidad sobre su vida cotidiana».