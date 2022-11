Concierto sorpresa, este sábado. El festival Contrast Mallorca acaba de anunciar una actuación a cargo del batería de Blondie, Clem Burke; el antiguo integrante de los Sex Pistols Glen Matlock, a la voz principal y guitarra; y el que fuera componente de los New York Dolls, Sammi Yaffa, al bajo. Una celebración de la música rock que se podrá vivir en el Teatre Xesc Forteza, a partir de las ocho de la tarde.

“Clem Burke y sus seguidores se habían quedado con las ganas de disfrutar de un concierto en directo. Por este motivo, Contrast Mallorca ha reunido a tres estrellas de la música para un directo único e irrepetible: Burke, Matlock y Sammi Yaffa”, ha anunciado Contrast Mallorca en un comunicado. El concierto, además, servirá para rendir homenaje a Burke por la reciente nominación del batería de Blondie a un premio Grammy por el disco histórico 'Againts the odds' publicado el pasado mes de agosto y que incluye los éxitos de la primera etapa de la banda de Nueva York, publicados entre 1972 y 1982.

Este concierto sustituye al directo de Andy Cairns que iba a ofrecer también en el Xesc Forteza, con Burke a la batería, y que finalmente no podrá llevarse a cabo por una baja médica obligada del cantante de 'Therapy?'. Las entradas adquiridas previamente sirven para esta nueva gala. Los tickets se pueden comprar a través de palmacultura.cat y contrastmallorca.com.

El concierto de Burke, Matlock y Yaffa tendrá dos partes diferenciadas: la primera buceará entre las composiciones de Glen Matlock en solitario y el artista inglés aprovechará para presentar algún tema de su nuevo disco, 'Consequences coming' que saldrá a la venta el año que viene. La segunda parte del concierto será un homenaje a la historia de rock, pasando por los Sex Pistols temas propios de Matlock y alguna sorpresa que se desvelará durante el concierto. “ContrastMallorca es un festival que siempre apuesta por los artistas locales. Por eso, abrirá el concierto como telonero 'Amulet', ganador del Concurs Pop Rock de Palma el año pasado y además, Pablo Ochando de La Granja se unirá a Matlock, Burke y Yaffa durante una parte del concierto”, informa la organización.

Histórico del punk británico

Glen Matlock es fundador y miembro original de los Sex Pistols, grabó el Never Mind The Bollocks, y se volvió a unir a la banda en 1996 cuando se volvieron a juntar hasta su último concierto. Recientemente se ha estrenado la serie 'Pistol' sobre su banda, dirigida por Danny Boyle, con mucho éxito de crítica y de audiencia. Matlock sacará nuevo disco a principios del año próximo. El álbum se titulará 'Consequences Coming'. En el concierto se podrán escuchar algunos de los temas en primicia.

Yaffa, una leyenda que sigue en la trinchera

Sami Yaffa, por su parte, es miembro de los míticos Hanoi Rocks, uno de los grupos de rock más exitosos de Finlandia a nivel internacional. Yaffa actualmente comparte escenario con Michael Monroe, y anteriormente ha estado con grupos como los New York Dolls, o 'Joan Jett'.

Clem Burke, por último, es uno de los baterías más importantes de la historia del rock. Miembro del Rock and 'Roll Hall of fame', es fundador de Blondie junto con Deborah Harry y Chris Stein. Además de su etapa musical con Blondie, Burke ha formado parte de otras bandas históricas como Eurythmics, The Romantics o The Ramones (con quienes hizo tan solo dos conciertos) y ha tocado con Nancy Sinatra o Bob Dylan, entre otros.

ContrastMallorca es un festival patrocinado el Consell de Mallorca y Nordin Agency, una de las agencias de autores literarios más importantes de Escandinavia. También cuenta con la colaboración del Ajuntament de Palma, Palma Cultura, IB3 Música, Los 40 Classic, HM Hotels y Air Europa.