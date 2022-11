Here comes your man, obra teatral que ofrece un crudo retrato sobre las consecuencias del acoso escolar por la orientación sexual, se instala en el Teatre Sans, donde se representarán cuatro funciones, dos en castellano (días 17 y 18 de noviembre) y otras dos en catalán (días 19 y 20).

El actor Jordi Cadellans es el autor y director, junto a Raül Tortosa, de esta producción de Tarambana Espectáculos que interpretan Sergi Cervera y Marc Ribera, y que llega a Palma tras prolongadas estancias en Madrid y Barcelona, donde ha sido premiada en los VI Premis Talent Cambra concedidos por la Welcome Talent Society y la Cámara de Comercio de Barcelona.

Sinopsis

En Here comes your man, los antiguos alumnos de una escuela religiosa se han reunido el fin de semana en un pequeño hotel de las afueras de la ciudad para rendir homenaje y celebrar la jubilación del que fuera su tutor. A pesar de que en su infancia Morales y Torres nunca se llevaron bien, las obras en el edificio les obliga a compartir habitación, viéndose abocados a enfrentarse a los fantasmas del pasado. Mientras se preparan para la celebración harán memoria del pasado, de cómo Torres sacaba buenas notas y soñaba con ser un gran futbolista y también de cómo Morales, blanco de las burlas por ser sensible y femenino, tenía como único objetivo sobrevivir. En las conversaciones aparece otro compañero de clase: González, el que fue y sigue siendo mejor amigo de Torres. El gran líder, el alumno perfecto de historial impecable... Y también el acosador que hizo la vida imposible a Morales hasta el extremo de dejarle marcado para siempre.

Subrayan los responsables de Here comes your man que esta obra “nace a raíz de la necesidad de hablar de las personas que han sufrido insultos, discriminación y violencia durante los años de la escuela y que quince, veinte, veinticinco años después, el recuerdo de la vergüenza y la marginación sufridos sigue vivo en su memoria”.

La pieza plantea un juego psicológico entre el débil y el fuerte, entre la víctima y el verdugo. “Un juego del gato y el ratón con los roles bastante claros desde el principio. O quizás no. Será en ese momento cuando el espectador se dé cuenta que lo que está viendo es un thriller porque la frescura inicial de los dos personajes ha ido girando hacia algo más oscuro, más denso, más peligroso”.

Si bien el tema central es el acoso escolar, Here comes your man también habla de la soledad, de la autoestima, del perdón, de cuánto sacrificamos de nosotros mismos para complacer y ser aceptados por los demás.