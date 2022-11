La música joven pide paso

Aina Tramullas y el grupo Dos Sipiots fueron dos de los triunfadores de la V edición de los Premis Enderrock de la Música Balear celebrada el pasado miércoles en el Teatre Principal de Palma al llevarse los galardones de mejor artista revelación y mejor disco de músicas urbanas, respectivamente. La gala contó con la presencia de ilustres de la música, como los Antònia Font, Xanguito o Cabot, entre otros. Sin embargo, también fue una prueba de que la música de esta comunidad tiene sabia nueva y que varios jóvenes empujan fuerte por hacerse un hueco en este mundo tan complejo como es el de la música.

Tanto Tramullas como Pol Mercadal, uno de los componentes del grupo Dos Sipiots y cofundador del mismo, coinciden en que fue "toda una sorpresa" llevarse el título para casa. En el caso de la joven cantautora de Puigpunyent se puede entender un poco más, pues lleva produciendo piezas propias desde hace tan solo medio año y ha entrado pisando fuerte: su canción más conocida, Pausa, ya suma más de 5.000 escuchas en Spotify. Ella misma admite que ha llegado aquí un poco de casualidad. “Pausa fue una canción que la escribí para mí misma y se la enseñé a un amigo que va conmigo a clases de trompeta, a él le gustó mucho y me animó a que la sacara, y ¡mira!”, exclama la joven.

Invisibles sin una seria política cultural

“Si no educamos en cultura, es muy difícil concienciar a la gente y hacerles ver que existimos. Creo que la misión es hacer que se junten todas las piezas que tenemos a nuestro alcance”, reflexiona Tramullas. Aun así, la cantante y compositora se muestra muy ilusionada ante la posibilidad de ganarse la vida con la música: “Nada me haría más feliz”, comenta entusiasmada.

Caso similar se observa en el grupo menorquín Dos Sipiots. Si bien el grupo tiene 14 años de existencia es desde hace cuatro “que estamos yendo más en serio”, confiesa Pol Mercadal. El cantante admite que “las expectativas siempre han sido bajas. Sin embargo, poco a poco vimos que en YouTube estábamos creciendo, la gente nos comentaba cosas por la calle, y todo eso nos ha dado mucho impulso para seguir trabajando”.

Para estos jóvenes no es fácil producir sus canciones y conseguir crearse un espacio propio dentro de la escena ya que las trabas son muchas. “El tiempo y el dinero han sido los obstáculos más grandes. Para producir una canción y hacer un buen videoclip ya te gastas mil euros, y luego ¿qué hago? ¿me voy a un restaurante o a un garito y les digo que me paguen 500 euros por dar un concierto?”, se pregunta irónico el cantante. Pol asume que estos espacios más reducidos son a los que ahora mismo pueden aspirar, pero no deja de soñar y aunque “nos gustan los lugares más familiares nos encantaría tocar en un gran escenario, por supuesto”.

Más promoción

La falta de promoción es un problema al que se enfrentan estos músicos tan jóvenes. Pol lamenta que no tenga "una respuesta clara a ese problema” pero cree que “tal vez se debería de mirar juntar más las bandas entre las islas. A veces nos cuesta cruzar el charco ¡y eso que no es muy grande!, espeta risueño.

Queda claro que los problemas de ayer siguen siendo las mismas trabas de hoy. Falta de financiamiento, escasez de promoción y que en definitiva el oficio de ser artista para la inmensa mayoría sigue sin ser rentable. Lo que sí es seguro es que la música balear está lejos de extinguirse y que de bien seguro brindará muchos éxitos. Por su ilusión no será.