TV3 ha recibido duras críticas en redes sociales por subtitular un vídeo con declaraciones del grupo mallorquín Antònia Font, un documento en el que Joan Miquel Oliver, guitarrista y compositor de la banda, y Pau Debon, cantante, comentan con mucha alegría el éxito arrollador del concierto que ofrecieron la noche del pasado sábado en el Palau Sant Jordi de Barcelona, ante 15.000 personas que cantaron cada uno de los temas que los mallorquines interpretaron sobre el escenario. “Què està passant? No estem acostumats a això”, reconoce sorprendido Joan Miquel Oliver en el vídeo."És com si ens diguessin: 'Gràcies per haver sigut tan cabrons'", bromea.

Ruth Mateu, exconsellera de Cultura del Govern y en la actualidad concejala de Més per Mallorca en el Ayuntamiento de Andratx pide explicaciones a la televisión autonònica catalana por subtitular las declaraciones de los integrantes de Antònia Font, que hablan en catalán de Mallorca: "Algú de TV3 o el canal 324 pot explicar per què necessitam posar subtítols? La riquesa de la nostra llengua és reivindicar els accents diversos del territori. Gràcies Antònia Font per mantenir la riquesa de la nostra parla".

No obstante, algunos usuarios explican a la exconsellera que este formato de vídeos para redes sociales a menudo se subtitulan para que puedan seguirse sin auriculares o en situaciones en las que que no es posible activar el sonido. Así lo explica, por ejemplo, el exdirector general de Desarollo Tecnológico del Govern y experto en nuevas tecnologías, Benjamí Villoslada: "S'agraeix quan ho veus a les xarxes, perquè no cal auriculars ni fer renou a llocs públics. De fet, en anglès és el mateix Android qui substitula qualsevol vídeo. És una qüestió d'higiene a espais públics", aclara.

Sin embargo, otros usuarios critican la baja calidad de los subtítulos, escritos sin criterios normativos. "Ses, naltros, histori? Quin idioma és aquest?", se pregunta Oriol Gómez, presidente de la asociación benB Cultura. En el mismo sentido se expresa Jaume Ribas: "Els subtítols són per seguir el vídeo al mòbil sense auriculars, ho fan sovint. Me preocupa més que decideixin subtitular uns mallorquins amb criteris no normatius. Què passa, no parlam català abastament?", se pregunta.

El escritor y crítico literario Pere Antòni Pons también participa en el debate: "Fas un tuit dient que com pot ser que se subtituli el mallorquí d'Antònia Font i que a més es faci en gonella i tota una guarda de catalans surt en massa dient que el 3/24 sempre subtitula tots els vídeos però en canvi ningú diu res sobre la part gonella de l'afer. Ahà".