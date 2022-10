UBU corona a Robert Wilson

Es un hito mundial. No exagero. Ni un ápice. Que el 15 de octubre Robert Wilson acuda a Mallorca para estrenar UBU Rey es un acontecimiento que solo se comprende por la inmensidad de la figura de Joan Miró.

Robert Wilson es sin duda uno de los diez directores teatrales más reconocidos del mundo. León de Oro de la Bienal de Venecia 1993. Ha dirigido en todos los más importantes teatros, óperas y arenas del orbe. ¿Por qué, entonces, se aviene a dirigir UBU Rey de Alfred Jarry en un lugar tan pequeño como el aljub de ES Baluard? Las razones son dos.

El primer motivo son las marionetas que Joan Miró diseñó en 1978 para su representación en el Teatre Principal. Cada vez que las contemplo me pregunto cómo es posible que no sean el icono cultural de Baleares, tanto como lo es el Guernica de Picasso para la Comunidad de Madrid. Hemos tenido muy mala suerte con el nivel cultural de nuestros políticos. Se rechazó ser subsede de Art Cologna tras aquella única edición en el 2007; la temporada de Ballet no alcanzó más allá de la XVI por falta de apoyo público; el concurso pop-rock y los festivales de jazz y de teatro murieron a finales de la década de los 80. Recuerdo que a resultas de la segunda edición del Diario de Mallorca Art Report en el 2005, la viuda de Barry Flanagan tanteó la posibilidad de ceder la obra de su taller en Ibiza. Nadie del Govern sabía quién era Barry Flanagan; y lo que es mucho peor, nadie del Govern se interesó por informarse de quién era Barry Flanagan. La propuesta de la Sra. Flanagan quedó sin respuesta.

El segundo motivo es la tenacidad de Inma Prieto, la Directora de Es Baluard. He sabido de todos los obstáculos que ha superado y de todas las zancadillas que ha sorteado. Cuando se le planteó la posibilidad cierta de la representación del UBU Rey de Robert Wilson, recibió la noticia con el entusiasmo propio de la oferta y se impuso conseguir su estreno en Palma. Mal podía entonces imaginar que los políticos de uno y otro signo se opondrían por no verse relegados en su protagonismo. Nunca pudo vislumbrar que un acontecimiento cultural de primera magnitud mundial podría ser vilipendiado por la mezquina ideología de partidos provincianos y localistas. Les ahorro las interioridades porque seguro que se las imaginan.

Si Vd. lector va a tener la posibilidad de presenciar el UBU Rey de Robert Wilson en Es Baluard no se la pierda. Wilson ha declarado que: «Una de las cosas que he comprobado con esta obra es que las marionetas de Joan Miró tienen corazón y sentimientos». Si finalmente Vd. la presencia, sepa que es solo gracias a Inma Prieto (y a Robert Wilson). A nadie más. Téngalo en cuenta.