Robert Wilson: «Verás ‘UBU’ para escuchar con los ojos»

UBU es «para escuchar con los ojos». Es una acción teatral que «por una parte puedes ver y por otra puedes escuchar, porque lo que observas no tiene por qué ilustrar lo que oyes» y tanto lo uno como lo otro «son importantes». Lo dice su creador, el prestigioso director de escena Robert Wilson, el más destacado en la actualidad, que ha presentado en Mallorca esta innovadora pieza inspirada en el revolucionario Ubú Rey, de Alfred Jarry.

Su denuncia de los totalitarismos fue estrenada hace 125 años con un gran impacto y llega a la isla desde el sábado 15 hasta el domingo 23 con toda su vigencia, pero transformada. «He tenido que empezar de cero, he destrozado todo lo que había y he realizado una nueva propuesta porque no me parecía correcto hacer una recreación. Lo que se verá está ligeramente basado en el original», explicó. No obstante, «lo que preocupaba a Alfred Jarry cuando la escribió es lo que nos preocupa a nosotros», añadió el norteamericano.

Los espectadores que acudan al Aljub de Es Baluard Museu «también podrán reír», resaltó. «El dramaturgo alemán Heiner Müller me contó pocas semanas antes de morir que yo había sido el mejor director de sus obras de teatro porque otorgaba distancia al intelectualismo y daba espacio a que la gente riese, por lo que el texto adquiría más relevancia». Pese a que Wilson siempre ha sido calificado de vanguardista, él no se ve así: «Mi trabajo en la cabeza es muy tradicional y para mí la vanguardia es redescubrir a los clásicos». Siente que la clase de teatro que hace «está más cerca de las filosofías del este, es más zen. Se puede reflejar una situación sin imponerle una idea al público, porque pueden pensar de forma diferente. William Shakespeare no escribía para ser entendido por completo, sino que son textos que hacen pensar y un día lo puedes ver de una manera y al siguiente de otra. No es que no tengan un significado, sino que son muchos, y por eso aún se sigue estudiando al que posiblemente es el mejor dramaturgo de la historia».

Para el polifacético artista de 81 años, «el teatro ideal sería el de marionetas». Las que Joan Miró creó en 1978 para otra versión de Ubú Rey volverán a escena en el museo de Palma a través de la creación de Wilson. «Una de las cosas que he comprobado con esta obra es que las marionetas tienen corazón y sentimientos», dijo antes de dar paso a quien es su mano derecha en el proyecto, el codirector Charles Chemin, que destacó que han «seguido el camino que cogió Miró».

De nuevo tomó la palabra el reconocido autor y director para responder quién es Ubu en los tiempos actuales. «Ubu es todo el mundo. Tú, yo, somos todos», dijo sobre el tirano protagonista. Y contó que una investigación del psiquiatra Daniel Stern sobre la comunicación preverbal entre los bebés y sus madres ha tenido «una profunda influencia» en su trabajo teatral. La conclusión del estudio es que «la agresión está en la naturaleza de los humanos», aunque llevamos una máscara.

«Es una de las razones por las que he creado un vocabulario teatral más formal, que no trata de ser natural, como la vida, ya que es una mentira interpretar de forma natural sobre un escenario. Estar ahí es algo único, especial, por lo que con el teatro formal reflejo esta distancia», argumentó.

Wilson no cree que su obra sea política. «La política divide a las personas, como la religión, pero el arte y la cultura tienen la posibilidad de unir a la gente, todos compartiendo una experiencia». Y abogó por esa unión en otros ámbitos. «Cuando se junta mucha gente, puede cambiar el mundo, como ocurrió en los años 60 con las marchas pacíficas lideradas por los afroamericanos en EEUU [...] Es lo que necesitamos, que la gente de Rusia se dé cuenta de los crímenes que están cometiendo y que se manifieste pacíficamente», concluyó el aplaudido director de escena y dramaturgo.