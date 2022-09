No te preocupes, querida: Una mera colección de citas

Estados Unidos. 122 min

Título original: Don’t Worry Darling

Directora: Olivia Wilde. Int.: Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, Gemma Chan, Chris Pine, KiKi Layne, Nick Kroll,

La segunda película como directora de Olivia Wilde trata de denunciar el sometimiento actual de la mujer por las fuerzas del antifeminismo a través del retrato de un orden patriarcal ambientado en los años 50: una comunidad suburbana pretendidamente utópica en la que, sin embargo, la vida en apariencia perfecta de una ama de casa empieza a resquebrajarse. El secreto que ese hermético microcosmos alberga es tan profundo que algunos espectadores tardarán al menos 20 minutos de metraje en adivinarlo. Hasta que lo desvela oficialmente, la película no se molesta en dotar su peripecia narrativa de lógica interna y reglas de funcionamiento coherentes, ni en ir generándonos una sensación de inquietud creciente. Durante buena parte de su metraje, de hecho, funciona a modo de mera sucesión de variaciones de una misma escena, cada una de ellas un poco menos interesante que la anterior. Pero quizá su característica más reprochable es que ninguna de sus ideas argumentales es original, y que todas se han tomado prestadas de películas mejores. Su gran baza es Florence Pugh, que vuelve a demostrar su talento. A su lado Harry Styles no deja ver ni un ápice del carisma que sus fans le atribuyen. No te preocupes, querida no es el desastre que hacían presagiar las polémicas surgidas alrededor de su producción.