Bilo, grupo ganador del Concurs Pop Rock 2022: «La psicodelia significa libertad en la composición y mezclar influencias»

Bilo, el mejor grupo de entre 134 participantes. ¿A qué sabe ganar un concurso como el Pop Rock, con 25 años de historia?

Sin duda, este último año ha estado lleno de alegrías, la principal ha sido publicar nuestro primer álbum, Just a Game. Ganar el Pop Rock de este año ha sido como cuando éramos pequeños y comíamos una «Quely merienda» y de repente el último trozo de chocolate acompañaba a la última quelita, increíble.

¿A qué hora decidieron irse a la cama, sabiéndose ya vencedores?

Por suerte habíamos aparcado las autocaravanas en el parking del Moll Vell y justo después de recibir el premio nos fuimos a dormir. Al ser domingo el día siguiente no había que preocuparse por la hora. Otra cosa será buscar una ducha.

¿Por qué decidieron inscribirse?

Esta es la segunda vez que participamos en el Concurso Pop Rock, el año pasado llegamos también a la final, aunque no hicimos podio. Decidimos presentarnos puesto que tampoco teníamos muchos conciertos que tocar en estas fechas y oye: ¡un bolo es un bolo!

¿Qué sensaciones experimentaron a la hora de defender sus canciones en la final?

De la semifinal a la final cambiaron muchas cosas. En primer lugar, el sonido mejoró notablemente. En la final se notaron estas mejoras y creo que hablamos en nombre de bastantes músicos en que pudimos tocar a gusto en el escenario. En segundo lugar, y producto de lo anterior, una vez subimos al escenario la energía era diferente, todos estábamos en un estado de ánimo muy positivo lo que nos hizo tocar con unas ganas tremendas. El sonido acompañaba a nuestro ánimo por lo tanto con esas dos combinaciones solo puedes ir hacia arriba.

¿Qué define la música de Bilo?

La música de Bilo es evolutiva, del rock psicodélico con el cual empezamos ahora estamos en una etapa más pop-rock-soul, posiblemente producto de la madurez y de las influencias. Las personas no nos pasamos toda nuestra vida escuchando los mismos cuatro grupos ad infinitum. Todo es un proceso y nosotros formamos parte de él. Por eso no podemos decir qué temáticas o estilos trataremos en un futuro. Ahora bien, si de algo estamos seguros es que todo lo que hagamos irá acompañado con la palabra ‘rock and roll ¡ouuu yeah!’.

¿Qué significa para Bilo un lenguaje como el psicodélico?

La etiqueta psicodelia para nosotros significa la libertad en la composición y el mezclar nuestras influencias en un mismo trabajo. De manera que no ponemos barreras a experimentar con diferentes estilos musicales para sacar un producto «fresco». En nuestras canciones se pueden encontrar muchos cambios que a priori nacen de la fusión de estas influencias entre nosotros. Una parte que nos lleva mucho trabajo es el juntar esas dos partes para que suenen tan naturales como en nuestras ideas.

¿Qué destacarían de los otros dos grupos premiados: Jane Yo y Marc Mas Carbonell?

Hace poco que conocemos personalmente a Jane Yo y si bien nuestros estilos son muy diferentes podemos aprender mucho de ellos. Sobre todo que son una banda que una vez cogen carrerilla tienen una pegada increíble. Ya nos gustaría a nosotros hacer temblar el escenario como ellos. No se me ocurre otra banda que merezca más el premio. Bien merecido.

¿Cuándo se formó el grupo y qué hitos ha logrado hasta ahora?

Bilo nace en 2016, con nuestro primer concierto en La Posada de Bellver. Desde entonces, hemos grabado dos EP’s y un LP que ha salido este mismo año, Just a Game. Con el segundo EP, fuimos a tocar al BIME Pro en Bilbao y posteriormente viajamos al The New Colossus Festival en Nueva York.

¿En qué grupos tocaron los músicos de Bilo antes de su formación?

Tomi participó como batería en la banda The Wheels, Lili’s House y Tramuntana. Driss participó como guitarrista en The Wheels durante los primeros años de la banda. Actualmente Marc Mas ha presentado un proyecto en solitario con la colaboración de Tomi y Driss, el cual ha compartido podio con Bilo en este Pop Rock 2022.

Como ganadores del Concurs podrán actuar en la Revetla de Sant Sebastià. ¿Qué les atrapa de esta fiesta?

El ambiente, el poder actuar en la fiesta más importante de Palma es una oportunidad genial para defender en directo nuestra música, donde creemos que se puede apreciar el trabajo que hay detrás de cada canción y lo que disfrutamos tocándolas.

¿Mallorca goza de una buena escena musical?, ¿qué echan en falta en la isla, en el terreno musical?

Está claro que hay propuestas muy buenas y de calidad, no es algo que uno se cuestione al poner el oído. Creo que la gran mayoría de grupos de la isla estamos de acuerdo al opinar que faltan más locales donde poder actuar, ya que eso permite que la escena esté viva y se pueda crear una cuna.

¿Qué conocen de la primera etapa del Concurs, alguno de los grupos que ganaron en los años 80 o 90 son un referente para ustedes?

Teniendo en cuenta que todos los miembros de la banda tenemos entre 27 y 29 años, poco sabemos de los grupos que ganaron en esos años, pero aun así hemos oído historias, leyendas, hazañas, rumores…

The Cicely Satellites ganaron un Concurs, como Bilo, y también se aferran a la psicodelia. ¿Un grupo, Satellites, al que consideran hermano?

Tanto Cicely Satellites como nosotros intentamos hacer música original, con personalidad y no conformarnos con cualquier cosa. En la antigua Roma, no ganaban los gladiadores más fuertes sino los que peleaban de forma diferente, con estilo.

¿Qué le pide Bilo a sus canciones?

Que nos sintamos orgullosos al defenderlas en directo, siendo una parte muy importante sorprender al público y divertirnos.

¿Qué temática reconocen como recurrente en sus letras?

Casi todo en esta vida se puede relacionar directamente con el amor. Puede parecer un cliché, pero en las letras de Bilo detrás de la fiesta, el colegio y el buen rollo hay mucho amor, ya sea en la amistad, en la pareja o en lo cotidiano. Hablamos de experiencias personales, de experiencias ficticias. En verdad, cualquier cosa puede contarse en una canción, siempre y cuando eso cobre importancia para ti.

¿Cuál será el próximo concierto en el que actuarán?

Tenemos varias fechas hasta finales de este año y a principio de 2023 que iremos publicando en nuestra redes. El siguiente concierto será una fiesta con la banda Black Shades y otra sorpresa en la sala Mutante el próximo 11 de noviembre.