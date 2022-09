La séptima edición de Fira B!, el mercado profesional de música y artes escénicas de Baleares, ofrecerá del 27 de septiembre al 2 de octubre un total de 81 espectáculos en Palma, de los cuales 55 serán conciertos y 26 actuaciones de artes escénicas.

El conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company, y el director gerente del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), Pere Malondra, detallaron ayer la programación de esta nueva feria, que vuelve con un aumento de propuestas del 30 por ciento y unas jornadas profesionales que tienen «la sostenibilidad ambiental, ecológica y social» como eje vertebrador, tal como explicó el conseller.

La mayoría de las actuaciones son gratuitas. De los conciertos, solamente es de pago el inaugural, a un precio de 10 euros, a cargo de Marco Mezquida Trio el día 27, a las 22 horas en el Teatre Xesc Forteza, mientras que los espectáculos escénicos en la calle son gratuitos y el resto a un coste máximo de 10 euros, según detalló la conselleria de Cultura.

La novedad principal de esta edición es la separación por categorías, por lo que la feria dedicará tres días a la música (27, 28 y 29 de septiembre) y cuatro a las artes escénicas (29 y 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre) con sus respectivas jornadas profesionales.

Entre las compañías consagradas, Fira B! contará con Petites tragèdies, de Iguana Teatro, así como espectáculos de La Mecànica y Estudi Zero, entre otros, y se prevé la exhibición de We are (t)here, de Aurora Bauzà y Pere Jou, el espectáculo ganador de una de las ayudas del IEB.

La programación musical alcanzará diferentes estilos, como pop, rock, indie, jazz, electrónica, clásica, músicas del mundo y contemporánea. Las actuaciones se llevarán a cabo a Ses Voltes, el Museu de Mallorca, el Teatre Xesc Forteza, el Teatre Mar i Terra y el Teatre Catalina Valls, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Palma y el Consell.

El martes, día 27, la música concentrará buena parte de la programación con contenidos de música tradicional y del mundo, por una parte, y clásica y contemporánea por otra. El miércoles y el jueves, el jazz y el pop serán protagonistas. Esta edición también contará con espectáculos de teatro de texto, danza, circo, nuevos lenguajes, teatro físico y teatro de calle. Las actuaciones serán en el Teatre Xesc Forteza, el Teatre Catalina Valls, el Teatre Mar i Terra, el Teatre Principal, Espai el Tub, Teatre del Mar y la plaza Major. Como novedad, actuarán las compañías Iguana en el Teatre del Mar; Estudi Zero en el Sans o Produccions de Ferro en el Espai el Tub.

Desde la Conselleria recordaron que Fira B! es un mercado profesional que por el momento ya cuenta con 366 programadores, profesionales nacionales e internacionales inscritos que podrán disfrutar de las propuestas para programarlas posteriormente y favorecer la proyección exterior del sector cultural de las islas.

En cuanto a las jornadas profesionales de música, desde la Conselleria detallaron que se llevarán a cabo en el Teatre Mar i Terra e incluirán mesas redondas sobre sostenibilidad ecológica y económica, economía circular, igualdad de género y música, entre otros.

Las jornadas profesionales de artes escénicas se llevarán a cabo en Can Balaguer y contarán con un encuentro entre traductores y dramaturgos, un taller impartido por COFAE, mesas redondas sobre sostenibilidad, residencias artísticas y teatrales, así como varias presentaciones audiovisuales y actuaciones intercaladas.

La otra novedad de esta edición de Fira B! es la sostenibilidad como eje vertebrador de las jornadas profesionales, tanto de música como de artes escénicas.

En este sentido, las jornadas incluyen el Espai 17, un proyecto que trata de trabajar la aplicación más eficiente de estos objetivos en el ámbito cultural, de forma que en todo momento se tengan presentes los objetivos como punto de referencia de los encuentros.

La inauguración también tendrá presente el concepto de la sostenibilidad con la propuesta del menorquín Marco Mezquida, que trabaja en la aplicación de criterios de sostenibilidad en sus producciones.

Se celebrará también el congreso y la asamblea de la Plataforma Jazz España, la asociación que reúne los festivales de jazz más importantes del Estado. Además de aportar una quincena de programadores, presentará la actuación de uno de los dos premios que ha concedido este año, el trío de la pianista Lucía Fumero. También actuarán los tres artistas baleares que contiene el Catálogo de PJE, la selección de las 15 propuestas más relevantes del Estado de 2021.