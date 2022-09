Con piezas de textos de Pushkin en Pequeñas tragedias, de Iguana Teatre, que se estrena en el Teatre del Mar en la programación de la FiraB y que realizará el estreno de la versión castellana en el mes de diciembre. Chéjov con La teua mà en la meua, de la compañía Imprebís, una bella historia de amor protagonizada por dos personas únicas en circunstancias excepcionales: Antón Chéjov y la actriz Olga Knipper. Lorca con Amor oscuro [sonetos], de Viridina, una historia a través de once personajes, un encuentro a través de once protagonistas, once sonetos y una historia. Once poemas y una vida. Y Voltaire con Càndid o l'optimisme, un espectáculo de creación queridamente irreverente en torno a la fatiga milenial, el falso optimismo y la perversión del mundo del entretenimiento, de Miquel Mas Fiol y Lluís Oliver.

Y el espectáculo con el que se abre la temporada, Magallanes.0, que revisita la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. El Teatre del Mar contará un año más con Potdeplom, que celebra su 30 aniversario con un juego teatral basado en el libro de Sergi Castillo Prats Yonquis del dinero: las diez grandes historias de la corrupción valenciana. La temporada finaliza con un concierto de S'Arrual Jazz Mort que da el inicio a las celebraciones de los 30 años del Teatre del Mar. Este mes de septiembre, con el curso escolar, se inicia una nueva edición del Proyecto Migraciones, con el apoyo de la Fundació Sa Nostra y Caixa Bank. Realizarán un año más los talleres de teatro inclusivo con las escuelas CEIP Es Molinar y CEIP Coll d'en Rabassa. Tras la pandemia, también se retoman los talleres de formación teatral para monitores con uno impartido por Pont Flotant organizado conjuntamente con Apropa Cultura: La creación teatral en colectivo. De lo particular a lo universal. Dirigido a profesionales de la acción social y educativa y del mundo de las artes escénicas. Dentro de la programación y en relación a este proyecto social se incorpora una Sesión Relajada para adultos con la residencia artística Overland, de Manel I. Serrano Servera.