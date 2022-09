Lenny Jay, protagonista de 'This is Michael': "Adelgacé 12 kilos exclusivamente para este trabajo"

El niño que empezó en casa cantando y bailando para su familia todos los éxitos de Bad ahora recorre el mundo poniéndose en la piel del rey del pop. «Estoy viviendo un sueño. No podría pedir más», aseguró ayer Lenny Jay a este medio. El artista presentará en el Trui Teatre el 10 septiembre su nuevo espectáculo This is Michael. Un tributo de dos horas a Michael Jackson que combina luces, puesta en escena, música en directo, bailarines y los temas más icónicos de su discografía.

El espectáculo rodará por España y Latinoamérica. Para algunas de las paradas españolas, el artista contará con la compañía sobre el escenario de la guitarrista original de Michael Jackson, Jennifer Batten, que le acompañó durante varias giras mundiales. La músico fue una de las 100 elegidas para tocar en la gira de Bad y se quedó en la banda 10 años. «La voy a conocer hoy [por ayer] y no he podido dormir», confesó el cantante. «Estoy emocionado y nervioso. Una persona que yo siempre veía en los vídeos de Michael, ahora voy a girarme en el escenario y estará ahí».

Y no es lo único que le une de forma directa al difunto cantante estadounidense. Su familia ha estado muy presente en la carrera de Jay: «Nunca me imaginé que pudiera conocer a la familia de Michael. Conocí a su hermana, Latoya Jackson, cuando estaba con el musical Forever King of Pop en México. Estaba muy nervioso. Después del espectáculo me dijo que siguiera adelante y que todo estaba muy lindo. Eso me motivó y me inspiró. También conocí al sobrino de Michael Jakson, que siempre me ha apoyado mucho».

Según explicó el polifacético y entregado intérprete, ponerse en la piel de su ídolo conlleva mucho esfuerzo y sacrificio: «Es una responsabilidad muy grande. Yo intento transmitir, no solo la música, sino el mensaje y la energía que generaba en sus conciertos. La energía de paz, amor, gratitud y amistad». Conseguir simular la voz y los movimientos más famosos de la historia del pop es, según el artista, «un trabajo al que hay que dedicarle horas»: «Cuando empecé no teníamos ni Internet in Youtube como ahora. Era muy difícil conseguir material de los shows de Michael. Los grabábamos en cintas de VHS y las veía muchas veces hasta romperla. Ahora, con la era digital es más fácil, ya que puedes pausar y retroceder cuantas veces quieras. Siempre se puede mejorar e ir perfeccionando».

Tras todo este proceso de mimetización, el artista afirmó que es inevitable llevarse un poco de Jackson a casa: «De Michael se me han pegado muchas cuestiones estéticas y de vestuario. Por ejemplo, el corte de pelo, siempre lo llevo largo y de la misma forma que lo llevaba él. También perdí peso: cuando empecé pesaba 12 kilos más y adelgacé exclusivamente para este trabajo. Es dedicación».

Un dedicación para rendirle tributo que empezó con la inesperada muerte de la estrella del pop el 25 de junio de 2009: «Fue duro. Tenía unos 24 años. Estaba trabajando y mis amigos me empezaron a mandar mensajes. Al principio pensaba que era una broma, una fake new, pero entré en Google y el buscador se había caído. Buscaba ‘Michael Jackson’ y no salía nada. Esperé durante días a que alguien dijera que todo aquello era una broma. Lloré mucho y me quedé muy triste durante meses. Después de eso quise homenajearle y empecé a plantear la idea de hacer un tributo».

Lenny Jay vuelve a la isla tras pasar por Mallorca en 2019 para traer el musical Forever King of Pop, con el que estuvo recorriendo el mundo varios años, y confiesa estar encantado de volver y prendado «desde la primera vez» que vino. Para el público mallorquín, dedicó unas últimas palabras: «Tenemos que celebrar el legado de Michael todos juntos para que, allí donde esté, reciba nuestra energía».