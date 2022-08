Mísia: "El cerebro siente mientras que el corazón piensa"

Su carrera ha ido desde cantar con Iggy Pop o María Bethânia, colaborar con actrices de la talla de Carmen Maura, que leyó un poema para uno de sus discos, e interpretar temas de Luis Eduardo Aute o Violeta Parra. Susana María Alfonso de Aguiar (Oporto, 1955), de nombre artístico Mísia, trabajó también en la película Passione de John Turturro e hizo La Historia del Soldado de Ígor Stravinski en el Teatre Grec de Barcelona. Todo para aterrizar, finalmente, en el Teatre Principal el próximo 10 de septiembre con su espectáculo Animal Sentimental. Una trayectoria sin "fronteras" ni "etiquetas" que ha ayudado a la cantante hispano-portuguesa a perfilar un sonido único a lo largo de los años y crear un neolenguaje en la música portuguesa o fado.

¿Encuentra al fado o el fado la encuentra?

Las dos cosas. He nacido en Portugal, donde el fado es una música cotidiana que oía siempre. Por otra parte, siendo hija y nieta de artistas catalanas, el lado artístico siempre ha tenido más peso que otras disciplinas para mí. El fado me encontró porque era la música de mi país y yo lo encontré porque lo escogí. El sentido trágico del destino que el fado tiene es una parte de mí y ha estado presente en todo lo que he hecho.

Tiene un sello único y diferente, ¿cómo ha evolucionado como fadista con el paso de los años hasta llegar a la Mísia de Animal Sentimental, su último disco y nombre de su libro?

No tengo la receta para ser una fadista. Cada caso es único. Cada vez he ido haciendo más lo que yo quería hacer, desarrollando la visión que yo tenía de mi fado, porque cada persona tiene su fado, y de mi marca. He ido colaborando con poetas portugueses y dialogando con otras disciplinas, artistas de otros países, diferentes músicas… Hasta llegar a un fado muy personal y cosmopolita que se aleja del tradicional, con todo el respeto que le tengo a este.

¿Qué significa ser un "animal sentimental"?

Significa ser una persona que siente las cosas con mucha intensidad, tanto lo bueno como lo malo. Soy muy sensible, como muchas personas, y eso me ha salvado. Estoy muy agradecida de tener esa capacidad de sentir. Aunque durante mucho tiempo me decían que era "la fadista intelectual", como si los intelectuales no pudieran suicidarse por amor o sentir. Yo pienso que el cerebro siente mientras que el corazón piensa.

Desde el primer día de mi existencia ya había una puesta en escena

¿De qué trata el libro?

No voy a cantar toda la vida. Nunca sé lo que voy a hacer a continuación. Llevaba tiempo queriendo escribir un libro y a raíz del disco, Animal Sentimental, he relacionado los capítulos con las músicas del álbum. Es una mirada hacia atrás. En el libro hablo del día en que nací: mi madre catalana me puso un pan cortado debajo del brazo con una moneda de oro en medio de 30 pesos mexicanos, queriendo representar lo de que los niños vienen con un pan debajo del brazo. Desde el primer día de mi existencia ya había una puesta en escena. No fui un bebé natural, solo con un pañal. El libro ha ido surgiendo sin ningún plan, siguiendo el hilo de mi consciencia y mis recuerdos, los viajes, los amores, mis inicios en el fado, descubrir los públicos de los diferentes países…

¿Cómo recibe el público español el fado de Mísia?

La relación con el público español es una historia antigua. Tengo un sentimiento de pertenencia y una conexión diferente de otro público, porque soy hija de madre española. Mi lado serio, profundo y portugués es muy almodovariano, de llegar al dolor y la tragedia a través del humor. Tengo una parte muy española en mí.

Dice que le gustan todas las profesiones relacionadas con la música, ¿por qué escogió el canto?

No es algo que escogiera exactamente. Mi madre era bailarina de música clásica española y mi abuela fue vedette en El Molino, en Barcelona, donde empecé a trabajar. Empecé haciendo muchas cosas sin una vocación determinada. Siempre he tenido facilidad con el canto, me he formado en danza clásica, aunque yo inicialmente quería ser antropóloga. Al final el mundo del arte ha sido una cosa epidérmica, estaba en mi ADN, y aunque no tengo una voz perfecta, no la cuido mucho, me interesa lo que puedo hacer con ella: interpretar. El canto, concretamente el fado, me permite profundizar en la cultura y los poetas de mi país.

Por un lado soy Manoel de Oliveira, que hace películas muy serias, y por otro lado soy muy Pedro Almodóvar

¿Algún nombre?

Portugal es un país pequeño, geográficamente hablando, pero con poetas increíbles, como Fernando Pessoa, o escritores de la talla de José Saramago.

¿Qué espectáculo tiene preparado para el Principal el próximo sábado 10 de septiembre?

El espectáculo de Animal Sentimental tiene una dramaturgia especial. Una puesta en escena hecha por Tiago Torres Da Silva, que también ha escrito poemas para este disco, e inspirada en esos dos lados que he comentado. Siempre digo que, por un lado, soy Manoel de Oliveira, el director de cine portugués, que hace unas películas muy serias y densas, y, por otro lado, soy Pedro Almodóvar. La primera parte del espectáculo es muy profunda y austera, que trata temas muy serios y donde casi no hablo con el público, y la segunda parte cambio de ropa y es más farándula, más cabaret, más esperpéntica… Otro lado de Mísia.