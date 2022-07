Victoria Morell: "No es habitual que tres mujeres te abran las puertas de sus sesiones psiquiátricas"

El largometraje documental Petricor es una travesía por las vidas de María Luisa Lara, Cuca Gomila y Neus Serra, tres mujeres que llevan lo que parecen ser demasiados años luchando con trastornos como la anorexia y la bulimia. La directora y periodista mallorquina Victoria Morell presentará esta noche en el Atlàntida Mallorca Film Fest la creación que le ha llevado tres años de grabación, horas y horas en el Hospital Son Espases y sobre todo, una relación muy estrecha con las protagonistas de esta cinta. "Ha sido una experiencia intensa porque hemos compartido durante mucho tiempo el día a día de las protagonistas dentro y fuera del hospital. Era complicado, porque ellas tenían que gestionar el malestar que tienen al vivir cada día expuestas con un equipo de cámaras que está grabando, entonces se magnifica. Ha habido momentos muy complicados, sobre todo para ellas", declara Morell a este diario.

Toda la idea surge de la propia experiencia de la directora, quien estuvo dos años ingresada por padecer trastornos alimentarios. "Cada autor se nutre de las vivencias personales o de nuestro entorno, y está claro que un punto de partida fue mi propia historia. En todos mis proyectos hay una parte de mí. Esto hace que nuestras historias sean reales y tangibles", señala, aunque aclara que la inspiración no le llegó hasta que de forma casual coincidió en una mesa compartida en un restaurante con una mujer que trabajaba en la unidad de psiquiatría de Son Espases, quien le habló de María Luisa, una mujer que rompe todos los estigmas, ya que con setenta años se niega a comer: "A mí me impactó muchísimo su historia. Que haya tenido la enfermedad cronificada durante tantos años. Me quedé con el runrún durante semanas, porque al final es una situación en la que la enfermedad puede contigo. Contacté con esta mujer después de pasar todos los protocolos necesarios, y ya dentro del hospital acabé conociendo a la otra protagonista, Cuca Gomila. Decidí contar la historia de las tres y yo ser el hilo conductor". A Neus Serra, por su parte, la conoció entrevistándola para el programa Dones de IB3 radio.

Petricor muestra la cara más cruda de la realidad en la que llevan viviendo estas mujeres más de 30 años. "Poder estar con ellas y compartir las terapias es un gran valor añadido. Mostramos cómo se vive en un hospital, grabando la cantidad de horas con la psiquiatra, esto es algo inédito. No es habitual que tres mujeres te abran las puertas de sus sesiones psiquiátricas. Se han hecho 10.000 documentales sobre trastornos alimentarios, centrándose en la moda, la imagen... Yo quería destacar un documental que trascendiera a los vómitos, la purga y las autolesiones. La clave ha sido la generosidad que han tenido para exponerse y también ha dado pie a que tengamos vivencias y momentos muy bonitos. Han sido rodajes que han dado de sí. No es como otros documentales más preparados, aquí hay sorpresas, ha sido un reto", confiesa.

Este largometraje es una experiencia visual única, que extrapola los clichés. La propia directora dice haber aprendido, de ellas y de sí misma: "Me han hecho aprender mucho de mí. De María Luisa me llevo que cada madre tiene su propia historia y que nunca es tarde para entender y para comprender y para reparar. La historia de María Luisa y su hija me ha acercado más a mi madre. De Cuca he aprendido la capacidad de superación y de supervivencia, lo que representa el pulso a la vida constante; es una mujer que no sé cuántas veces ha estado a punto de morir, es la de en medio, la que ha llegado a pesar 29 Kg, hasta hubo un comité ético cuando la psiquiatra dijo 'yo ya no sé qué hacer, ¿la dejo a vivir, la fuerzo a morir?'. Y Neus es con la que más me identifico, es un poco la esperanza, el mensaje que me gustaría dar a cada joven. Y la gente que vea el documental, más que aprender de ellas, espero que puedan aprender de sí mismos. Quiero que cuando alguien se siente a ver Petricor se haga preguntas, ellas no darán las respuestas".

Una nerviosa y ansiosa Victoria Morell espera con ganas el estreno en el Atlàntida, con una gran expectativa, ya que han hecho doble sold out: "Estoy muy nerviosa, siento que estas últimas 24 horas he vivido muchas emociones. Ayer la productora nos organizó un encuentro a todo el equipo, con ellas tres, que hacía años que no se veían y fue muy especial. Estuve tan emocionada que ni pude dar un pequeño discurso. Cuando llegué a mi casa lloré mucho pensando en que no pude darles las gracias por todo, pero estoy muy, muy emocionada".