No ha importado el calor ni las curvas de la carretera para cientos de personas que este domingo han llegado hasta sa Calobra para asistir al ya tradicional Concert del Torrent de Pareis. Con la de este año, ya son 58 las ediciones de esta cita, que en esta ocasión ha deleitado al público con la música vocal de la Capella Mallorquina y de Cap Pela.

Las dos formaciones musicales han ofrecido un programa ecléctico, en el que se han interpretado canciones tradicionales mallorquinas y otras contemporáneas y en el han acabado uniendo sus voces. El Concert del Torrent de Pareis es una cita señalada en el calendario cultural y está impulsado por Fundació Sa Nostra en colaboración con CaixaBank.

La Capella Mallorquina ha abierto este concierto con el Ave Maria de F. Engelhart. La formación, dirigida por José María Moreno desde 1999, también ha entonado Shenandoah, una canción popular de Estados Unidos, así como temas de Mallorca: Parado de Valldemossa, Una dona llarga i prima y La Balanguera.

Posteriormente ha subido al escenario Cap Pela, que ha interpretado L’amo de Son Carabassa, Moondance, La Dama y Everybody hurts.

Para finalizar, las dos formaciones han unido sus voces en Let the sunshine in y Everybody needs somebody, dirigidas por Moreno.