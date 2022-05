El actor Mike Hagerty, conocido por haber interpretado al señor Treeger en la emblemática 'Friends', ha muerto a los 67 años. Ha sido su compañera de reparto en la reciente 'Somebody, Somewhere', Bridget Everett, quien ha compartido la noticia en redes sociales. No se ha notificado la causa del fallecimiento.

"Con gran pesar, la familia de Michael G. Hagerty anunció su muerte ayer [jueves 5 de mayo] en Los Ángeles", compartió Everett en Instagram. "Un actor muy querido, conocido por sus personajes, por su amor a su Chicago natal y por el cariño que tenía a su familia, las piedras angulares de su vida. A Mike, un devoto marido, le sobreviven su esposa Mary Kathryn, su hermana Mary Ann Hagerty, su cuñada Kathleen O'Rourke y su hija Meg", continuó. En una segunda publicación, Everett agregó que ella "quería mucho a Mike desde el instante" en el que le conoció. "Era tan especial, tan acogedor y divertido, nunca conocí a alguien así. Estamos devastados por su muerte", expresó. Aunque este año protagonizó la serie 'Somebody, Somewhere' para HBO, el público lo conoció esencialmente por su papel del señor Treeger en la mítica sitcom 'Friends'. Portero del edificio donde vivían Joey, Chandler, Monica y Rachel. Uno de sus episodios más conocidos fue el cuarto de la cuarta temporada, titulado 'El del baile de salón', en el que Joey tuvo que enseñarle a bailar para evitar que este desalojase a Monica y Rachel. Además de 'Friends' y 'Somebody, Somewhre', Hagerty estuvo en las sitcoms 'The George Carlin Show' y 'Lucky Louie', también se le pudo ver con personajes episódicos en otras series como 'Boston Legal', 'Brooklyn Nine-Nine', 'Cheers', 'CSI: Las Vegas', 'Entourage', 'Urgencias, 'Entre fantasmas' o 'Los Goldberg', entre otros.