Bruno Sotos publica 'Sencídico', un nuevo disco "sencillo y melódico"

“Sencillo y melódico”, así suena el nuevo disco de Bruno Sotos (Andratx, 1985), diez temas inéditos y una revisión, la de Rima rota, reunidos bajo el nombre de Sencídico (Blau, 2022), en los que prima el lenguaje pop, con pinceladas latinas y electrónicas, y en los que se advierte cierto poso de rock independiente sin perder la esencia de cantautor que siempre le ha definido.

“Es lo que he escuchado últimamente, rock y pop independiente, de Iván Ferreiro, Xoel López, Ed Sheeran…, sin renunciar a Drexler e Ismael Serrano. Una música que me ayudó a darle un color distinto a un disco que tiene pocos envoltorios”, ha comentado Sotos en la presentación de Sencídico, realizada hoy en Xocolat.

El autor de Hoy duele, la canción que en 2015 le lanzó a la popularidad gracias a su paso por Got Talent, ha recordado que Sencídico (acrónimo de sencillo y melódico) empezó “desnudo, con mi voz y guitarra”, y se fue “vistiendo poco a poco, con detalles electrónicos”, gracias al saber del productor Toni Morales. No fue un trabajo fácil, el de la composición: “Cuando estuvimos confinados me costó mucho hacer canciones, no podía trabajar a gusto, las musas no venían”.

Su “disco más generoso”, el más largo de cuantos ha publicado, es también el resultado de un ejercicio de “madurez”, aplaudido desde que vio la luz el pasado 22 de abril. “El primer día, a las tres horas de salir, sumaba ya 9.500 reproducciones en Spotify. Hoy anda por las 20.000”, señala orgulloso su autor.

El álbum se abre con Ego=Yo, canción que refleja la nostalgia que le embarga cada vez que emprende un viaje fuera de su Andratx natal; le canta a la amistad en Dieciséis del diez, fecha en la que forjó su vínculo con Miquel Àngel Sancho; afronta un problema muy delicado con Bulimia; hace un dueto con Fabián D Cuesta en Corazón de plomo; y se cierra con Rima Rota, tema publicado en 2019 únicamente en plataformas digitales.

“Bulimia es la canción más personal de todo el disco, un tema hecho con mucho respeto. Hablamos de una enfermedad que acecha a muchos niños, un mal que he visto de cerca y al que me propuse darle voz y garra”, ha señalado.

La gira de presentación de Sencídico arrancará este sábado 30 de abril en Andratx. No podía ser en otro lugar. “Estuve años sin pisar otro sitio de Mallorca que no fuera Andratx. Mi vida siempre la he hecho ahí”, confiesa un músico enamorado de sus “atardeceres y pinares”. Tras el concierto en el Teatre Sa Teulera, continuará por A Coruña, Villagarcía de Arousa, Ponte da Barca (Portugal), Toledo, Madrid, Sevilla, Córdoba, Murcia, Elche, Alicante y Valencia. En noviembre tiene programados entre siete y ocho recitales en México y para febrero de 2023, una minigira por Argentina.

“En algunos directos, como el de Andratx, estaré arropado por el laúd y la guitarra acústica de Toni Pastor, quien me ayudará a crear ritmos y sonidos más mediterráneos. También me acompañará mi tío, Javi Sotos”, ha anunciado.