Las galerías mallorquinas recuperan su pulso en ARCO

ARCO recupera el pulso habitual después de una última edición marcada por la incertidumbre de la pandemia. La feria de arte más grande de España celebra con un año de retraso su 40 aniversario, y lo hace con la presencia de las cinco galerías mallorquinas que ya vienen siendo habituales -Fran Reus, Horrach Moyá, Kewenig, L21 y Pelaires-, que estarán en Madrid del 23 al 27 de febrero.

Con muchas ganas, Pelaires retoma la que, hasta 2021, había sido una relación ininterrumpida con ARCO. «El año pasado no lo tenía nada claro por la situación sanitaria», apunta Frederic Pinya, director de la galería. Sin embargo, parece que la edición de 2022 «los barómetros son favorables y lo que es la asistencia, el ejercicio más físico, se está recuperando».

Pelaires apuesta en su reincorporación a ARCO por sus artistas de siempre, pero también por nuevos creadores entre los que se encuentra el joven mallorquín Gori Mora. Entre los 13 artistas con los que la veterana galería viajará a Madrid están la mexicana Claudia Peña Salinas, el brasileño Lucas Simoes, el irlandés Mark Francis, el norteamericano Nicholas Woods, el español Prudencio Irazábal, el escocés Oliver Osborne y la alemana Rebecca Horn. Por otro lado, es la primera vez que el norteamericano Jacob Hashimoto se presenta en ARCO con una galería española.

La Galería L21 aterrizará en IFEMA con el proyecto Five is an even number en el que participan los artistas Fabio Viscogliosi, Felix Treadwell, Gao Hang, Hunter Potter, Richard Woods, Cristina de Miguel, Joe Cheetham, Edu Carrillo, Mona Broschár, Mira Makai, Jaime Hayon, Fátima de Juan e Ian Waelder, entre otros. El proyecto «enfatiza la noción de diálogo entre los artistas de la galería y la traslación del espacio arquitectónico-doméstico al estand de la feria, en el que la compartimentación de espacios genera cinco salas de exposiciones», explican desde el espacio dirigido por Óscar Florit.

Desde la galería Kewenig, Mar Pérez también transmite el entusiasmo que se respira este año con un ambiente más calmado: «Va a ser una buena edición», se atreve a augurar, en la que se reencontrarán con coleccionistas y museos. Pérez adelanta que han preparado un estand «que llama más la atención» en el que se verán obras de Ghada Amer, Cabrita, Raimnud Girke, Leiko Ikemura, Bernd Koberling, Bernardí Roig, José Antonio Suárez Londoño, Liliane Tomasko, Sandra Vásquez de la Horra, que forma parte de la 59° Bienal de Venecia, y Marcelo Viquez.

Fran Reus se estrena este año en el programa general de la feria, después de dos ediciones acudiendo dentro del espacio Opening para nuevos galeristas. Los mallorquines José Fiol y Bel Fullana, además de Abel Jaramillo y Nauzet Mayor, participan en el proyecto en el que «la reflexión en torno a la construcción, transformación y posterior destrucción del sujeto social y político es el elemento aglutinador de las diferentes propuestas artísticas», según explican desde la galería.

Por su parte Horrach Moyá se decanta este año por presentar a un único artista, Carles Congost, a quien representa desde hace dos décadas. «El proyecto es específico, reciente y complejo dentro de lo que es el mundo de Carles Congost», explica Juan Antonio Horrach, director de la galería. La serie fotográfica Boys on Memphis conforma el primer solo show del artista en la feria de Madrid. Cuatro fotografías de gran formato, en las que Congost despliega muchos de los temas que han configurado hasta la fecha su universo visual y discursivo.

Mallorca en ArtMadrid

La galería MA Arte Contemporáneo de Palma acude este año a la feria ArtMadrid, que se celebra en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid de forma paralela a ARCO durante la Semana del Arte. Las obras de Adrián García, Andrés Planas, Ángeles Atauri, Carmen Baena, Carmen Pastrana y Damián Ramis formarán parte de la propuesta que MA Arte Contemporáneo presente del 23 al 27 de febrero en la capital.

ArtMadrid cuenta con la participación de 35 galerías nacionales e internacionales que presentan proyectos de 160 artistas entre los que se encuentran algunos de los creadores emergentes más destacados del momento.

Los artistas de Baleares rechazan comprar entradas anticipadas de ARCO

La Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB) ha decidido rechazar la oferta de compra anticipada de entradas propuesta por ARCO a las asociaciones miembros de la Unión de Artistas de España (UNIÓN AC). La propuesta comprendía una reducción en el precio de las entradas, previo depósito del pago, que debía ser gestionado en su totalidad por las asociaciones. «Nosotros no somos agentes comerciales de ARCO ni de IFEMA», expresó Alex Ceball, presidente de la AAVIB. Los artistas visuales también lamentaron la «falta de empatía» tanto de ARCO como del resto de ferias madrileñas: «Las ferias deben ser conscientes que viven y ganan dinero gracias a nosotros, los artistas», dijo Ceball.