«Eurovisión tenía que ser un festival con canciones festivaleras»

Àngels Gonyalons (Barcelona, 1963) representó ayer en el CaixaForum la lectura de Electra, una versión de Francesc Cerro. A finales de mes regresará a la isla con la comedia Una terapia integral. La catalana se considera actriz a secas, sin distinguir entre drama, comedia o musicales, género en el que tiene mucha experiencia. Bastante ajena a la polémica derivada de la designación de la representante española en Eurovisión, defiende las canciones festivaleras al estilo de Waterloo o La, la, la y confía en volver a hacer un musical. Dice que ha vuelto a escuchar a los Beatles y a Adriano Celentano.

¿Qué puede explicar de esta versión de un clásico como es 'Electra'?

Es un clásico en formato lectura, pero no como la tenemos en el imaginario, sino que es muy precisa, dirigida y adaptada por Francesc Cerro, una producción que ya llevan tiempo haciendo en el Teatre Fortuny de Reus. Camina entre la lectura y la puesta en escena de una obra de teatro. Es un concepto diferente.

A final de mes vuelve a Mallorca, al Teatre de Manacor, con la comedia 'Una terapia integral'.

Sí, estamos a punto de estrenar, una comedia de Marc Angelet y Cris Clemente, con compañeros como Abel Folk, con quien he trabajado varias veces y por primera vez con Roger Coma y Andrea Ros.

"Me lo he pasado muy bien haciendo los musicales y espero que pueda volver a hacer alguno adecuado a mi edad

Drama, comedia, musicales, afirma que es actriz, sin diferenciar.

Seguramente la vida te ha llevado por lugares donde te sientes más cómodo en ciertos lenguajes, o te son más fáciles... Pero ¿quién quiere hacer cosas fáciles? Pienso que el espíritu del artista es el riesgo y complicarte un poco la vida, aprender. Asumir nuevos retos que no preveías.

Lo que está claro es que mucha gente la sigue identificando con musicales...

Sí, no reniego para nada, solo faltaría. Me lo he pasado muy bien haciendo los musicales y espero que pueda volver a hacer alguno adecuado a mi edad, que pueda soportarlo... Pero pienso que un actor y una actriz tienen que intentar alcanzar el máximo de registros y el máximo de géneros, de códigos y de lenguajes.

¿Está de acuerdo que en tiempos de crisis se tira más hacia este género? ¿Lo ha notado con algún proyecto?

Es cierto que en tiempos de crisis la gente tiene disposición a ver musicales o comedias. Cuando la gente está bien, cuando se siente segura, tiene más capacidad para elegir el drama. Esto se dice normalmente, supongo que todos los tópicos tienen algo de verdad. Yo, aunque no hay nada firmado, tengo un proyecto musical catalán para el próximo curso y una comedia de Sergi Belbel.

¿Los actores jóvenes tienen más conciencia de prepararse?

Creo que se ha vuelto a perder la voluntad de formarse como actor y esto no es bueno para el género musical, porque no lo prestigia, siempre iremos cojos.

La polémica del día tiene que ver con la final de Benidorm Fest ¿Qué opina de este tipo de festivales?

Yo creo que es como una tradición entrañable, porque cuando era peque yo veía Eurovisión, porque era de las pocas cosas máximas que teníamos, no había nada más, no tenías acceso a nada y menos en este país. Tengo otras prioridades, pero si la gente tiene interés en llegar a Eurovisión será porque piensan que les puede mejorar la carrera. Sé que hay mucha gente que dice que ha habido tongo...

Le pregunto por si considera que es un espectáculo musical que debe renovarse.

Es que si se renueva ya no será Eurovisión. Yo sé que me lo pasé muy bien con Waterloo cuando era peque y vi a ABBA. También había el de San Remo, y de allí salió mucha gente, como Adriano Celentano. Yo ahora vuelvo a escuchar a los Beatles y a Celentano.

¿Las canciones deberían ser más reivindicativas?

Yo lo recuerdo de pequeña y para mí tenía que ser un festival con canciones festivaleras. Y hubo un momento, de jovencita, que era coherente. Que ganase Waterloo estaba bien, que ganase La, la, la, también, Salomé, tenía sentido, porque eran canciones de fiesta.

¿Cómo ha afrontado la escuela de interpretación que fundó, Memory, esta pandemia y las restricciones?

En el confinamiento reaccionamos muy rápido. Y estoy muy agradecida por la lealtad del alumnado. Salimos victoriosos y con un sentimiento de equipo, de familia entre alumnado, padres y nosotros, algo que me conmueve. De otra manera no lo habríamos superado.