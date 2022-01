La compañía mallorquina Gla, con su espectáculo Co-In, ha conseguido el premio la Teta Premium y los Premis Illo han recaído en Karla Kracht, mejor dramaturgia por Divine Cyborg #17 Dancing with the ghosts, Claudio Fuentes, mejor dirección por Say no more, y Pedro Orell como mejor interpretación por El Porc.

El director del Festival, Jeroni Obrador, ha sido el encargado de dar a conocer los Premis Illo 2021 y la Teta Premium a través de redes sociales debido a la situación sanitaria. Los galardones son un reconocimiento del público del VIII Festival s'Illo y de los estrenos llevados por compañías residentes en Sa Talaia de Santanyí durante todo el año 2021. El pasado año fueron 22 las compañías que formaron parte de su programación. La compañía Gla, formada por Aina Auli, Gypsi Nel.lo y Lorena Faus, ha ganado la Teta Premium con su espectáculo Co-In y 500 euros para participar en el Festival s'Illo 2022 con una actividad sociocultural. El galardón es una obra creada por la artista plástica Yolanda Trigo, quien ha aportado un collage de su colección Distopía urbana, según ha informado la organización. Los ganadores de los Premis Illo, confeccionados por la pastelería Rialfa de Palma y diseñados por Tomeu Vidal, son: mejor dramaturgia para Karla Kracht por Divine Cyborg #17 Dancing with the ghosts, Alemania-Menorca; mejor dirección Claudio Fuentes por Say no more, de la Fulana Teatro, Chile; y mejor interpretación Pedro Orell por El Porc, de la productora Minut 1, Mallorca. La organización ha destacado “la calidad de la programación y su diversidad, que gira en torno a dos ejes principales: la investigación emocional en la creación de cualquier disciplina escénica y el texto teatral”. Este año han participado cinco compañías internacionales, dos argentinas, una colombiana, una chilena y otra mexicana, así como compañías de Barcelona, Menorca-Alemania, Valencia, Toledo y sobre todo formaciones mallorquinas, han señalado desde el Festival s'Illo.