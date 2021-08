El ciclo independiente de artes escénicas s’Illo inaugura este fin de semana su octava edición en el Teatre Principal de Santanyí. El certamen comenzará hoy a las 20.30 horas con el espectáculo de danza Co-In de la compañía mallorquina Gla, apoyada por el Teatre Principal de Palma y se clausurará el 10 de diciembre con L’Última mort de Marta Cincinatti, de Miquel Mas. Este año, s’Illo llega de la mano de 20 espectáculos: cinco de los cuales son estrenos, cuatro internacionales y tres nacionales, y dos lecturas dramatizadas de textos de nueva creación. Así, este festival, que tiene residencias artísticas independientes en Can Timoner y Sa Talaia y que en otras ediciones ha acogido a grandes talentos globales como Fernando Arrabal, C. Jodorowsky, Mamen Duch, Toni Gomila o los Hermanos Ingold, promete continuar conectando compañías baleares con otras de la escena latinoamericana. Mañana la muestra teatral continuará con el monólogo de Rodo Gener, La Conferència, de la compañía LookAtMe, una obra que trata la falta de entendimiento entre los hombres y el resto de géneros. El intérprete también actuará, esta vez junto a Laura Andrújar, en la obra creada en la residencia La Talaia, Pell de Sargantana, de Àlex Tejedor, que tendrá lugar el 2 y 3 de octubre en el mismo teatro. El primer sábado de septiembre, Santanyí celebrará el estreno de Hablando con el Silencio, de Cristina Francioli. y el resto del mes el público mallorquín podrá asistir a espectáculos escénicos tan diversos como la performance Video Playlist Feminismo Pop, de la agrupación Leer es Sexy (viernes 10), I love you María, de la compañía colombiana Luisa María Fernanda (sábado 11), una de las obras internacionales de esta edición, o Taller Corpus: Les polítiques del tacte, una actuación de danza de Sota la Pell, que se estrenará el domingo 12. Las tres obras serán representadas en Sa Talaia, la residencia artística santanyinera convertida en escenario para la ocasión. El ciclo cuenta para su financiación con una plataforma de crowdfunding abierto, a través de la cual pueden sufragarse los gastos de viajes y dietas de las compañías de fuera de la isla, así como los 500 euros del ganador del premio La Teta Premium. S’Illo se inauguró por primera vez en 2014 y desde entonces se ha convertido en una de las referencias en artes vivas independientes de Balears.