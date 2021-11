La Power Up Orchestra ofreció ayer por la noche una actuación en Son Amar, dentro del Jazz Voyeur Festival. La formación, una fusión de banda de rock, big band, orquesta y coro, liderada por el saxofonista Mariano Power, interpretó temas conocidos por el público como los pertenecientes a Dragon Ball, Zelda, Attack on Titan, Pokemon y Final Fantasy, entre otros, hasta un total de 40 canciones en una noche. Power Up Orchestra ha visitado Palma dentro de su actual gira por España.