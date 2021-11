La prèvia | Clàssica, jazz i altres herbes

Aquest cap de setmana, musicalment parlant, podem triar on anar, ja que tenim propostes diverses que fins i tot uneixen diferents estils musicals com el jazz, la música popular i la clàssica.

Per començar, avui i a l’Auditòrium de Palma (20h), la Simfònica ens proposa una sessió en la qual es fondran en una diferents maneres d’entendre la música, ja que Toni Vaquer dirigirà un concert en el qual a més dels membres de l’orquestra hi participaran altres noms provinents del jazz, com Marc Mezquida i de la música popular com Joana Gomila, entre d’altres. I és que en el programa ens trobarem amb arranjaments de temes com La dama de Mallorca o Bona nit Blanca Roseta.

Una hora més tard, la Banda de Música de Palma, la Capella

Mallorquina i alguns solistes vocals, oferiran a l’església de Santa Creu L’homme armé, de Karl Jenkins.

Demà dissabte podem començar el matí (11.30h) anant a Alaró a escoltar l’orgue de Sant Bartomeu. Recital del cicle Matins de l’orgue.

Ja més d’horabaixa, a les 19h i a l’Auditori de Porreres, concert de santa Cecília de la Filharmònica Porrerenca.

A Inca continuen les activitats dels “Dies de noves músiques”. Demà dissabte a les 20h la soprano Rocío de Frutos i el pianista Ignacio Torner presenten un recital a la Casa de Cultura amb el títol de “Cançons des de l’interior”. I diumenge el Teatre Principal (17.30h) acollirà l’Ensemble Espai Sonor amb un concert dedicat a Pierre Jodlowski, en el qual també hi participaran alumnes de l’Institut Berenguer d’Anoia i altres del Conservatori de les Illes Balears.

L’Ensemble Tramuntana torna amb el seu recital dedicat a versionar cançons pop de Beatles i més. Ho podrem escoltar demà dissabte a les 20h a Sant Felip Neri de Palma i diumenge a les 18h al Casal Pere Capellà d’Algaida.

Si els que vos atreu és la música coral, teniu una cita demà dissabte a la Parròquia de Sant Julià de Campos (20h), ja que hi actuarà la Coral Universitat de les Illes Balears, amb el seu director titular, Joan Company. En el programa, obres de Thomas Tallis, Tomás L. de Victoria, Gabriel Fauré, Morten Lauridsen, Johannes Brahms, Antoni Parera i Maria del Mar Bonet, entre d’altres compositors.

Per diumenge, les propostes es multipliquen, ja que tenim a l’Auditori del Conservatori de Manacor (19h) una versió del Quartet per a la fi del temps d’Oliver Messiaen interpretada per Tomàs Picornell (clarinet), Catalina Sureda (violí), Esteban Belinchón (violoncel) i Llorenç Prats (piano).

A la mateixa hora i a l’Auditori d’Alcúdia, la Banda de Música ens proposa un concert monogràfic Mozart.

En el Teatre de Bunyola, tendrem una curiosa cloenda del Festival de Música. Es projectarà la pel·lícula de 1926 L’homme des Baléares amb música en directe de Miquel Brunet.

També diumenge, el saxofonista Charles Lloyd, als seus vuitanta-tres anys, actuarà a Son Amar (20h) per tancar el festival Jazz Voyeur.