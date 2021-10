El documental Sonic Fantasy, el nuevo proyecto del director Marcos Cabotá, se estrenará en la décima edición del Evolution! Mallorca International Film Festival, que abrirá sus puertas el próximo 27 de octubre. La proyección del documental será el día 28, a las 20.15 horas.

En este nuevo largometraje, Cabotá transporta al espectador a Los Angeles de los años 80 para conocer la historia de un hombre que un día decidió embarcarse en un proyecto que revolucionó la industria de la música para siempre: Bruce Swedien.

¿Quién no conoce el disco superventas Thriller, de Michael Jackson? Fue el álbum que le coronó definitivamente como el rey del pop, en 1982, y vendió más de 50 millones de copia, gracias a temas inolvidables como Billie Jean o Beat it. Por primera vez, los implicados en aquel proyecto cuentan los detalles que hay detrás del trabajo que realizó el ingeniero de sonido del artista, Swedien, y cómo su talento acabó siendo una pieza fundamental en la historia de la cultura popular.

Este es el sexto largometraje de Marcos Cabotá. En su filmografía encontramos títulos como Amigos... (2011), Noctem (2017), La Jaula (2018), Cien años después (2017) y I am your Father (2015), documental nominado al Premio Goya que revela la identidad del actor que se esconde tras la máscara de Darth Vader en la trilogía original de Star Wars.

El anuncio de este estreno mundial en el Evolution! Mallorca International Film Festival es solo una de las novedades que el festival tiene preparadas para este año. La programación, con proyecciones en Palma del 27 de octubre al 2 de noviembre, incluye hasta 139 proyectos, con 31 estrenos nacionales, 12 europeos y 27 mundiales. «Serán siete días y seis noches de multitud de propuestas innovadoras que reflejan nuestra misión principal y el lema que siempre nos acompaña: unir culturas-unir personas», anuncian sus responsables.

Las diez películas internacionales seleccionadas en la competición oficial 2021 nos presentan diez historias muy inspiradoras. Entre ellas destacamos el estreno mundial de The Laureate, dirigida por William L Nunez y que cuenta con la interpretación de Tom Hughes, Dianna Agron y Laura Haddock.

La película, ambientada en los años 20 del siglo pasado, nos acerca a la vida del célebre poeta y escritor Robert Graves en el momento que regresa de la guerra traumatizado e incapaz de crear. Necesita a la joven poeta Laura Riding para reavivar su pasión y, con la bendición de su esposa, Nancy, su musa se convierte en su amante. Con los tres compartiendo sus vidas, pronto Laura vuelve su atención hacia Nancy. Se crea así una relación complicada que escandaliza la sociedad y que amenaza todo lo que han conseguido.

Es una historia muy ligada a Mallorca, ya que el escritor vivió en la isla durante varios años y hasta su muerte. Triunfa por su sencillez y por las impresionantes actuaciones de los tres intérpretes principales. The Laureate es la película que se proyectará en la noche de clausura del festival, que tendrá lugar el 2 de noviembre y que por tercer año consecutivo se celebrará en el excepcional Palacio de Congresos de Palma. El evento contará con la presencia del director, del elenco principal y de los familiares de Graves.

'The Laureate', dirigida por William L Nunez.

También destacamos Spring Blossom, de la joven directora Suzanne Lindon, que la ha protagonizado, escrito y dirigido. Una historia, con una mirada muy personal, que nos descubre las inquietudes de una chica de 16 años que, cansada de la gente de su edad, conoce a un hombre mayor que ella en un teatro. Un retrato del momento tan delicado en que dejas de ser una niña para pasar a la edad adulta.

Otros largometrajes nos invitan a viajar a diferentes rincones del planeta y de otros universos: En Queen of the Andes, de Jillian Acreman, seguimos los últimos días en la tierra de Pillar, que ha sido reclutada para colonizar Marte. En A bird Flew In, ópera prima de la veterana productora Kirsty Bell con estreno español en el EMIFF, revivimos la pandemia desde un enfoque fresco y original. En Highway One, de Jaclyn Bethany y también estreno nacional, nos adentramos en una fiesta de Nochevieja en la California rural. En Off The Rails viajamos en tren por Europa de la mano de tres amigas de cincuenta años que quieren sentir que todavía están en la flor de la vida.

Basada en la novela homónima de Cristina Campos y rodada en Valldemossa, Pan de limón con semillas de amapola, la película de Benito Zambrano que inaugurará el festival, nos presenta una historia sobre la amistad, la maternidad y los secretos de una receta de pan olvidada en Mallorca. Con la película alemana, König der Siebenschläfer, de Marie Henin, conocemos los cambios en la rutina de un joven profesor. Los días que no estuve, de Samuel Rios, nos muestra un presentador de televisión que escapa de su vida sin sentido, fingiendo su muerte. Esta película tendrá su estreno europeo en el festival. Por último, en Three Wishes, de Mr Weng Yu, dos personajes interpretados por la misma chica presentan una historia que salta entre la magia y la realidad como metáfora del destino surrealista.

El próximo miércoles 13 de octubre se anunciará toda la programación, con el conjunto de cortometrajes y largometrajes seleccionados, que también se podrán consultar en la página web del festival. Destacamos la creciente sección 'Made in Baleares', que este año contará con 29 proyecciones. Es un bloque muy especial porque lleva el sello insular y de nuevo demuestra nuestro compromiso con la industria y los profesionales de las Islas Baleares.

Además, como cada año, el EMIFF ofrecerá actividades paralelas, masterclasses, talleres, cine para toda la familia, nuevas colaboraciones, competiciones, premios, y muchas más sorpresas para celebrar estos 10 años del Evolution!.